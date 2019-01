Innuendo rinde tributo a Queen en el Mérida Fest 

El espíritu de Freddie Mercury se hizo presente anoche en Paseo 60 con el “Tributo a Queen” que ofreció el grupo Innuendo, como parte de las celebraciones del aniversario de la ciudad.

Cinco músicos y tres cantantes se encargaron de ofrecer una noche de rock y recuerdos en honor de la banda británica.

Ni siquiera el frío fue capaz de mermar los ánimos del público, pues, aunque el cielo estaba nublado, fue evidente que la música de Queen tiene el poder de entusiasmar a la audiencia. Incluso después de iniciado el concierto la gente seguía llegando.

La interpretación de los grandes éxitos de la banda británica garantizó que el público se rindiera a la música y hubo quien no resistió la oportunidad de levantarse para cantar y bailar.

El vaivén de emociones se vivió de principio a fin con temas como “Under Pressure”, “I Want to Break Free”, “Radio Gaga”, “Don’t Stop Me Now”, “We Will Rock You” y “We Are The Champions”, entre otros.

Las voces estuvieron a cargo de Marissa Dib, Paulina Esquivel y Gustavo Sagahon, mientras que las notas musicales fueron hilvanadas por el talento de músicos jóvenes y otros veteranos, cuya fusión tuvo un aplaudido resultado.

“Bohemiam Rhapsody” era el tema que muchos esperaban y cuando llegó su turno la emoción no tuvo límites. Los aplausos y los vivas fueron la recompensa de la agrupación.

El alcalde Renán Barrera Concha, la presidenta del DIF municipal Diana Castillo Laviada y el director de Cultura, Irving Berlín Villafaña, formaron parte del público.— Claudia Sierra Medina