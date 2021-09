Inscríbete al Club Diario de Yucatán para suscriptores

¿Te imaginas que por leer Diario de Yucatán puedas comprar algún artículo a un precio menor que el anunciado, desembolsar menos dinero por determinado servicio o recibir varios regalos al mismo tiempo?

Todo eso puede ser posible con el simple hecho de pertenecer al Club Diario de Yucatán, un programa de beneficios exclusivos dirigido a los suscriptores.

Alberto Keb Gorocica, coordinador del proyecto, señala que el Club Diario de Yucatán busca recompensar por su fidelidad a los suscriptores del Diario, tanto de la versión impresa como digital, con descuentos, ofertas especiales, regalos, entradas a eventos, entre otros interesantes beneficios.

“Queremos que nuestros suscriptores sepan lo importantes que son para nosotros y qué mejor que hacerlo con un club solo para ellos”.

Para ser parte del Club es necesario que los lectores con suscripción vigente se registren, a partir de hoy domingo, al 9999-42-22-35, enviando mensaje vía WhatsApp al 9993-50-22-87 o en el sitio web https://club.yucatan.com.mx

Una vez registrado, en los siguientes días recibirá en su domicilio una cuponera con los descuentos que empresas aliadas del Diario brindan por ser suscriptor. También pueden conocer todos los beneficios en el sitio web del club, así como en la edición impresa, versión web y redes sociales del Diario.

Una vez elegido el beneficio, el suscriptor podrá reclamar el descuento a los teléfonos mencionados.

Club Diario de Yucatán es un programa de lealtad permanente que irá actualizando constantemente los beneficios y promociones.

Beneficios

Los beneficios incluyen descuentos en productos para el hogar como utensilios de cocina, cuchillos, freidora eléctrica para preparar los alimentos de una manera sana y wafleras para darse un gusto en cualquier momento, hasta con un 30% de descuento.

También, descuentos para adquirir productos y servicios de las empresas de Grupo Megamedia, como vasos térmicos y tazas de Diario de Yucatán, libros “El arte de preguntar”, “90 años de historia” y “Líderes que escriben la historia”, impresiones en Uniprint y productos del amplio catálogo de Comercializadora Líber.

Asimismo, podrá disfrutar de monederos electrónicos para diferentes productos y servicios de empresas aliadas como Amazon y Chapur, con 50% de descuento.

También se podrán adquirir vales de consumo, hasta con 50% de descuento, para restaurantes y otros servicios que próximamente se darán a conocer.

Otros beneficios que las marcas de Grupo Megamedia brindan a los miembros del club son descuentos en ampliación de suscripciones impresas, un mes gratis en la digital, publicaciones en los portales de las plataformas Empléate y Onlist.mx, descuentos en anuncios de publicidad, esquelas y Avisos Económicos, cursos gratuitos en Learning U’, descuentos especiales en Publimetro, ¡Al chile! y en productos de Megashop.com.mx y beneficios al enviar paquetes a toda la República por medio de Dypaq, aliado estratégido de Megamedia.

Para registrarse se puede llamar de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m., sábados de 9 a.m. a 2 p.m. y domingo de 9 a.m. a 1 p.m.

Si aún no eres suscriptor te invitamos a contactarnos.— Megamedia