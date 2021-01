Inspirados por San Ildefonso

Los seminaristas celebran con una misa a su patrono

“Hermanos sacerdotes y seminaristas quizá no alcancemos la altura de San Ildefonso para recibir semejante regalo como la casulla que la Virgen le dio de parte de Jesús, pero nos debe de servir como modelo de entrega y amor a la Santísima Virgen”, expresó el obispo auxiliar Pedro Mena Díaz, en la misa que celebró ayer en el Seminario Mayor en la fiesta de su patrono San Ildefonso.

“Para nosotros los sacerdotes que celebramos cada día la eucaristía, ponernos la casulla nos servirá pensar en San Ildefonso y pedirle a María que nos acompañe en nuestro ministerio”.

“Hermanos seminaristas, Dios nos da regalos extras para motivarnos en la respuesta que debemos darle”.

“Ver una imagen de San Ildefonso recibiendo la casulla les debe servir para vislumbrar el día de su ordenación cuando les pongan su casulla por primera vez”, dijo monseñor. “No se los digo para que tengan una ilusión vana sino como una motivación para responder como San Ildefonso respondió: amando mucho a la Virgen María”.

Pidió amar “la pureza de la Santísima Virgen, pónganla en sus objetivos más íntimos para que como dice la carta a los Hebreos que escuchamos en días pasados, sean y seamos como Cristo, el sacerdote que conviene, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos. Ese es el proyecto de vida que debemos tener los que ya estamos ordenados y los que serán ordenados como fruto de la formación de este Seminario”, expuso.

“Seamos para el pueblo ese sacerdote, ese pastor que te conviene para llegar a ser como San Ildefonso, para llegar a ser como San Felipe de Jesús, para llegar a ser como San Pablo, como San Agustín, como San Anacleto González”, agregó.

“Fijemos la mirada en Cristo, ese Cristo que hoy el Evangelio lo presenta como loco. Loco porque no predicaba ni actuaba de acuerdo con los criterios humanos. Hagamos no la locura del mundo que no tiene ni pies ni cabeza. Vivamos la locura de Cristo, la locura de los santos, estamos llamados a ir contra corriente del mundo para llevarlo a la paz, a la armonía, a la felicidad del reino eterno”.

Positivo a Covid-19

En el inicio de la celebración informó que el arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, se hizo la prueba del Covid-19 anteayer viernes y salió positiva.

Se había anunciado que el arzobispo Rodríguez celebraría la misa patronal en el Seminario, pero debido a la prueba positiva de Covid-19 celebró el obispo auxiliar con sacerdotes del equipo formador y seminaristas, en la capilla de la casa formadora que se ubica en Itzimná.

San Ildefonso es también el patrono de la Catedral de Mérida.— Claudia Ivonne Sierra Medina