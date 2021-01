Instrumentos de luz

Piden ser signos de esperanza para quien les rodea

“La invitación está puesta ahí. Estamos llamados a ser luz, signos de esperanza en este tiempo; es una llamada no solo a los sacerdotes y seminaristas sino a todas las familias, a todos los laicos”, expresó ayer el padre José Guadalupe Pech Balam, prefecto del Seminario Menor de San Felipe de Jesús, en la misa del octavo aniversario de ordenación sacerdotal tanto de él como del padre Pablo Pérez Amézquita.

“Creo que hay muchos signos que hemos visto: cuánta gente en estos tiempos ha ayudado a muchas personas, cuántos laicos, jóvenes, familias se han sensibilizado y han apostado por esta invitación que hace Jesús: iluminar la vida de otros pueblos, de otras familias, de otros niños”, añadió en la misa celebrada en la capilla de la casa formadora.

El padre José Guadalupe Pech advirtió que en este tiempo de pandemia personas y familias han sido llevadas a ver la vida en oscuridad y el deseo de seguir al Señor se va apagando y es por eso que están llamados a ser luz. “Ahora que el Señor nos concede la gracia de celebrar estos ocho años de ministerio sacerdotal a Pablo y a un servidor, puedo afirmar que el Señor nos ha permitido en muchos momentos ser instrumentos de su luz a tantas personas”.

El padre prefecto compartió en estos años que le ha tocado servir en el Seminario, los alumnos han sido signos de esperanza para su ministerio vocacional.

Al final de la misa el padre Pablo Pérez, rector de Los Santos Mártires Mexicanos, del fraccionamiento Los Héroes, agradeció a Dios porque los ha llamado en esta experiencia del sacerdocio y todas las personas que les han mostrados su afecto y cariño. “Y no solamente nos ha llamado sino que no nos ha sostenido. A final de cuentas yo siempre he creído que ésta es obra suya”.

“Agradezco a Dios que me haya invitado a la vida sacerdotal. Yo siempre digo no concibo mi vida no siendo sacerdote. Estoy feliz en lo que hago, me siento dichoso, muy afortunado”, expresó el sacerdote.

El padre Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, rector del Seminario Conciliar de Yucatán, celebró con los padres José Guadalupe Pech y Pablo Pérez en la fiesta de Santo Tomas de Aquino.

Ordenación

Los sacerdotes recibieron el ministerio sacerdotal el 28 de enero de 2013, en la Catedral de Mérida, de manos del arzobispo Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, ahora emérito de Yucatán.

Hoy viernes, a las 7 p.m., celebrarán los dos sacerdotes el aniversario en la rectoría de los Santos Mártires Mexicanos, con transmisión en la cuenta de Facebook Rectoría Los Héroes.— Claudia Sierra Medina