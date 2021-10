Integra Asesores de Negocios, expertos en temas fiscales y análisis en empresas

MÉRIDA.- Luego de reinventarse por la pandemia, de cuidar el recurso humano y el capital del negocio ante las circunstancias, y lograr que los clientes se adaptaran a los cambios, a la manera de comunicarse con ellos, menos presencial y más por la vía digital, ahora Integra Asesores de Negocios se enfoca en la prevención, el apoyar a las empresas con el cierre de año que se avecina, en la toma de mejores decisiones y acortando riesgos.

Así lo manifiesta Ligia Aguayo Rosado, directora general, quien señala se vive un período bastante movido para empresas como Integra Asesores de Negocios que atienden el área fiscal y contable, ya que es tiempo de prevenir ante el cierre de año, de manera que estarán trabajando con las empresas a las que asesoran en temas del panorama que ven para cada una en el cierre de 2021, sobre todo ante los cambios fiscales que se han dado, por lo que de la mano de los clientes buscarán las mejores opciones para ellos.

Explica que el fin es apoyarlos en la toma de mejores decisiones y acortar los riesgos antes del cierre de año.

La reactivación económica es más fluida, pues la eliminación de manera gradual de la restricción vehicular, el que las personas salgan más, pues hay más confianza por las vacunas, apunta que ayuda a que la economía se mueva, por lo que los clientes a los que atienden tienen también más actividades, y esto genera una cadena económica que beneficia a todos, y en este sentido hay más necesidades operativas y, por tanto, entra el equipo de consultorías a asesorar a quienes lo requieren.

Apoyo en temas financieros

En Integra Asesores, cuenta que no han implementado muchos más que cambios que los realizados desde el comienzo de la pandemia, sin embargo, dado el panorama actual, han retomado algunas actividades presenciales en los 12 estados del país en los que tienen presencia, es decir se adaptan a la nueva realidad, a la manera de trabajar como estaba antes de la pandemia, y muy de la mano de los clientes para apoyar en las áreas, financiera, auditoría, fiscal, mejoras a procesos y análisis de riesgos.

La pandemia, comparte que hizo que muchos negocios optaran por digitalizar muchos procesos, pues tomaran conciencia de la necesidad de operar bajo una nueva realidad, tener un enfoque al comercio digital, y aquellas empresas que no habían aceptado del todo la digitalización se dieron cuenta que era necesario, de manera que les dio un empuje para hacer el cambio digital en materia de operatividad, y ellos se encargaron de facilitarles este proceso y apoyarlos para adaptarse.

Detalla que se hace, por ejemplo, un ajuste a la estructura de personal, una valoración de riesgos, y se apoya en la toma de decisiones y cambios para que sean las mejores para el negocio, de forma tal que el año de la pandemia se convirtió en un área de oportunidad.

Reinventarse durante la pandemia

Ligia Aguayo, platica que Integra Asesores de Negocios se tuvo que reinventar como muchas empresas durante la pandemia, y para ellos era claro que dos de las cosas más importantes era cuidar el recurso humano y el capital del negocio.

Una de las primeras cosas que hicieron fue adaptarse al tema de la distancia, en el modelo tecnológico, algo que fue fácil, pues ya venían manejando esta vertiente digital para dar servicio a los clientes que tienen en 12 entidades del país, principalmente en el sur y centro de México y en la zona del bajío.

Precisa que el modelo digital se tenía implementado en relación a la supervisión de los equipos de trabajo, porque hacerlo a distancia durante el confinamiento no fue algo nuevo.

Apunta que el personal está acostumbrado a trabajar por objetivos, pues, aunque hay un horario de oficina, el fin es concretar los proyectos, por lo que, sí son eficientes en un proyecto y lo sacan rápido, pueden administrar su tiempo, lo cual resultó muy benéfico, sobre todo a las que son madres, cuando se aplicó el “home office”.

Externa que lo más difícil fue que los clientes se acostumbraran a la nueva modalidad a distancia, a que tuvieran la confianza de que el trabajo y el desempeño de los servicios sería igual, que lo único que cambiaba era la manera de comunicarse con ellos.

Dependiendo de las brechas generacionales fue la aceptación, ya que las personas de mayor edad fueron los que tardaron más en aceptar la nueva realidad.

Los viajes se redujeron al máximo y de manera presencial sólo se atendieron asuntos muy puntuales.

A varios meses de implementarse los procesos de esa manera, señala que los clientes ya están inmersos en la dinámica virtual, y ahora les da un poco de flojera que las juntas sean presenciales, ya que comprobaron que el no tener una presencia física, no implica que no tengan respaldo.

Cambiar la mentalidad de los clientes en ese sentido fue un reto, pero afirma que el equipo de trabajo lo supo hacer bien.

Modalidad híbrida

Respecto al personal de la empresa, puntualiza que actualmente trabajan en la modalidad híbrida, pues la oficina opera de manera normal, pero no van todos, sino que montan guardias por áreas de especialidad.

En los momentos críticos de la pandemia, cuenta que no prescindieron de personal, pero implementaron un sistema de reducción en los costos de operación, de manera que se pospusieron los gastos no prioritarios conforme al flujo de operación.

También se concientizó sobre el ahorro de costos en temas de administración y del personal, es decir el cuidar el gasto de energía eléctrica, papelería, optimizar recursos, cuidar los equipos de cómputo, y en general el personal mantenga la mentalidad de cuidar lo que se tiene.

Todo ello permitió a la empresa enfrentar la pandemia y ahora continuar con los servicios de asesoría bajo un panorama más prometedor.

