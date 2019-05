Integra la lengua de señas mexicana a personas sordas

Aprender la lengua de señas mexicana es coadyuvar en la promoción de la inclusión de personas con discapacidad y contribuir con el cumplimiento de la ley, pues quienes son sordos tienen derecho a comunicarse con los demás para solicitar un servicio o empleo y recibir atención.

Por ello, aprender este idioma es algo importante para cualquier sociedad. Ése es el motivo por el que el Espacio Cultural Carlos R. Menéndez, en colaboración con la Asociación de Sordos del Estado de Yucatán (ASEY), ofrecerá un curso al respecto, dividido en varios niveles.

En preparación al programa se brindarán clases muestra pasado mañana sábado, a las 9:30 y 10:30 horas, cada una de las cuales tendrá duración de 45 minutos.

En éstas se conocerá el método de enseñanza de la lengua con la participación de alumnos de la ASEY, que compartirán su idioma y experiencias de uso.

Los interesados en asistir a alguna de las clases muestra deben separar cupo con un correo a la dirección espaciocultural@megamedia.com.mx en el que indiquen su nombre y horario en el que desean acudir.

Los cursos se iniciarán el dos fechas (lunes 13 y sábado 18) y horarios diferentes para dar más oportunidades de asistir. Las sesiones de los lunes serán de 17 a 19 horas y concluirán el 10 de junio; las de los sábados, de 11 a 13 horas, hasta el 15 de junio.

Estos horarios aplicarán para estudiantes de nivel básico 1, es decir, aquéllos que no saben nada sobre la lengua de señas mexicanas.

Asimismo, habrá cursos disponibles de los niveles básico 2 y 3.

Alvar Adrián May Can, instructor del método y presidente de la ASEY, explica que en el primer nivel se enseñan palabras sobre la familia, partes del cuerpo, días de la semana y alfabeto, entre otras.

En el segundo nivel se aprende la conjugación de algunos verbos, expresiones interrogativas y particularidades de la lengua de señas, como que es el único idioma en el que se pueden decir dos palabras al mismo tiempo.

En el nivel tres se enseñan los números, los verbos y la gramática, que es muy distinta a la del español.

May Can admite que aprender la lengua de señas mexicana tiene cierta dificultad, como ocurre con cualquier otro idioma, pero al tratarse de la única lengua no verbal —es visocorporal y visogestual, es decir, incorpora los movimientos de manos y brazos y gesticulaciones—, la mejor forma de dominarla es practicándola.

Y ésa es la manera en que se ofrecerá el curso. “Es un taller muy práctico, divertido, dinámico, educativo”.

El instructor añade que al aprender este idioma se promueve la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, y por ello el curso está abierto al público en general, pues las personas sordas deben acceder a servicios como cualquier persona: ir a la escuela, un hospital u otro sitio y ser atendidas en su idioma.

A cursos anteriores han acudido maestros y abogados que buscan dar una mejor atención a sus alumnos y clientes, pero también niños, jóvenes e, incluso, personas sordas que en su niñez no aprendieron el idioma.— Iris Ceballos Alvarado

Cuota

La cuota de recuperación es de $600 por las cinco sesiones. Para las personas sordas la participación es gratuita.

Inscripciones

Se reciben en espaciocultural @megamedia.com.mx. La cuota debe pagarse en tiendas Oxxo al número de cuenta 4766840629677290.