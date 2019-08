Invertir en un plan funerario te ayudará a no gastar de más

Aunque es un tema difícil de abordar debido a que muchas veces representa un desafío emocional para la familia, tener un plan de previsión funeraria puede ayudar mucho a que los gastos no se salgan de nuestras manos cuando ocurra alguna pérdida.

Los mexicanos no tenemos la cultura de la prevención arraigada a nuestras costumbres, pero contar con un seguro o plan de este tipo puede ayudar en casos de emergencia para no adquirir una deuda no contemplada.

Los beneficios de adquirir un plan de previsión funeraria son varios, entre ellos está que comprarlo con anticipación puede representar un ahorro significativo ya que contratar los servicios de un momento a otro suele ser más costoso.

Otro beneficio es que podemos adquirirlos e irlos pagando poco a poco, aunque no lo necesitemos en ese momento.

Otro de los puntos a favor que debemos considerar, y que es quizá el más importante de todos, es que les evitará a los deudos tener que realizar trámites y otros procesos que hacen más complicado el momento de perder a un ser querido.

Si estás convencido de que adquirir un plan funerario es una buena opción para prevenir, tienes que considerar varias cosas y no tomar la decisión a la ligera. Lo primero que tienes que hacer es investigar todas las funerarias que hay en el lugar donde vives y preguntarle a algún agente sobre los planes que ofrecen y comparar precios y servicios para elegir el mejor.

El plan que elijas debe ser personalizado, según tus necesidades y posibilidades. Por lo general el servicio que se ofrece es completo, es decir, incluye ataúd, urna para cenizas si la familia se decide por realizar la cremación, recolección del cuerpo, preparación estética, gestoría de trámites (algunos con costo aparte), asesoría y dirección del funeral, atención personal, cremación o inhumación por el mismo costo, capilla de velación, servicio de cafetería para los asistentes, carroza al cementerio o crematorio, y el vehículo de transporte para los arreglos florales.

El precio de cada servicio varía dependiendo de lo que incluya, por eso te recomendamos investigar y elegir el que se adapte a tus necesidades.

Muchas funerarias te dan la opción de realizar pagos mensuales sin intereses si compras el plan con anticipación y en algunos casos el servicio es 100% transferible para familiares en el momento que lo necesiten.

Cuenta con ellos

La experiencia y el trato cálido y humano de los asesores hará que ese momento complicado sea menos difícil, de modo que te recomendamos considerar adquirir un plan de este tipo aunque no lo requieras en este momento.

En Mérida, las funerarias Poveda y Garrido ofrecen esos servicios y cuentan con diversos planes flexibles para que te decidas por el que más te acomode, siempre pensando en ofrecer a sus clientes el trato cálido para acompañarlos en esas situaciones difíciles.

Funerarias Servicios

Las funerarias Poveda y Garrido ofrecen en Mérida varios planes de previsión funeraria.

Funeraria Poveda

Está ubicada en la calle 65, número 518, entre 62 y 64 del Centro. Si necesitas información puedes comunicarte al teléfono 923-83-33.

Funeraria Garrido

Está ubicada en la calle 50, número 559-A, entre 73 y 73-A del Centro. El teléfono de contacto es 924-81-51.