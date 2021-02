Investigan cruel tarjeta de San Valentín con imagen de George Floyd

LOS ÁNGELES (AP).— El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga denuncias de que algunos agentes intercambiaron una fotografía de George Floyd con el texto “You Take My Breath Away” (“Me dejas sin aliento”) en forma de tarjeta de San Valentín.

El jefe de policía Michel Moore advirtió que se trata de determinar cómo la foto llegó al departamento y quién fue el responsable, reportó el periódico “Los Angeles Times”. Moore indicó que el agente que presentó la queja será entrevistado.

“Nuestra investigación busca determinar la veracidad de las acusaciones y ratifica nuestra promesa de no tolerar en absoluto cualquier mensaje que contenga opiniones racistas”, subrayó Moore.

Floyd, un hombre de raza negra, murió el pasado mayo después de que un agente de Minneapolis presionara su rodilla en su cuello mientras Floyd repetía: “No puedo respirar”. Su muerte provocó protestas masivas a nivel nacional contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

Indignación

Ben Crump, abogado de la familia de Floyd, dijo que la familia está indignada.

“Esto es un insulto a nuestro duelo, un insulto a su muerte. El nivel de insensibilidad y crueldad de alma necesaria para hacer algo así va más allá de la comprensión y es indicativo de un problema mucho mayor dentro de la cultura del departamento de policía”, declaró Crump. “Exigimos que se haga responsable a todos los involucrados de esta conducta repugnante y que de inmediato se emita una disculpa a la familia”.

Si la pesquisa confirma que los agentes de Los Ángeles circulaban la imagen, “se toparán con mi ira”, indicó el jefe de policía.

El “Times” reportó que Moore también confirmó que el departamento investiga dos cuentas anónimas de Instagram presuntamente vinculadas a empleados del departamento, incluida una llamada “Blue Line Mafia”.