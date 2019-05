Invita a formar jóvenes con mentes analíticas

Los hijos deben ser responsables de sus decisiones

Hoy día, los retos que deben enfrentar los jóvenes son muchos más que los que tuvieron sus padres a su edad, pero teniendo una buena comunicación en casa y con una educación de calidad ellos decidirán con inteligencia sobre su vida.

“Antiguamente el reto era menor porque las oportunidades eran menores. Pero en este momento, el muchacho debe decidir si se tatúa o no, si se marca o no, si se droga o no, si estudia o no, si se mete a internet o no, si responde una solicitud de sexo o no… Las posibilidades de comportamiento se abrieron, sin exagerar, en un 2,000%”, señaló el asesor educativo Moisés Contreras Reinoso.

Entrevistado luego de impartir unas charlas a los alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria de los colegios Vasco de Quiroga, San Enrique de Ossó y Santa Teresa de Ávila, señaló que ante tantas oportunidades es muy importante forjar en los jóvenes una mente más ética, creativa, social, analítica y crítica.

Invitado por la Sociedad de Padres de Familia del colegio Vasco de Quiroga, que administran las Hermanas Teresianas, el experto subrayó que hoy día ser adolescente es más retador y complejo. “Ahora es más fácil todo. Tienen placer y acceso a todo en cuestión de segundos, tienen información que antes no teníamos, acceso a placeres que antes no hubiéramos imaginado. Tienen todo fácil, pero es más complejo decidir y caminar de una forma ética y razonada porque te tienes que pelar contigo mismo, es decir, la sociedad te manda miles de placeres y tú tiene que decidir si te vas con todos o los administras y niegas para ir por un camino que dé más inteligencia, ética y relación de calidad con otros”.

Los temas

A los de primer año les habló de la capacidad de administrar impulsos, emociones y sentimientos, y del manejo de la fuerza de voluntad, que aseguró, es entrenable. “No nacemos con fuerza de voluntad, pero si no lo desarrollo, la sociedad en sus diferentes elementos, ya sea internet o redes sociales, determinará lo que yo haga conmigo mismo”.

La plática con los de segundo grado se basó en el hecho de que ahora hay muchas cosas que llaman la atención. “Segundo de secundaria es un año naturalmente muy egoísta. Ellos se fijan mucho en sus cambios personales, su cuerpo, sus amigos, su sensación… pero dependiendo de cómo lo manejen y si logran pasar del egoísmo natural a tener una empatía hacia el otro brincarán a una juventud más dinámica, más activa y con mejores habilidades”.

Con los de tercero la charla fue sobre las decisiones. “En este momento a nivel internacional un muchachito de 14 a 16 años ya está tomando decisiones arriesgadas. A nivel nacional hay muchos jóvenes que pueden estar iniciando en lo sexual, en las drogas, en el alcohol. Tuve que ser más fuerte y poner ejemplos más tajantes para hacerles entender que nos convertimos y somos los que decidimos, y por eso hay que ser más conscientes sobre las decisiones que se toman”.

“Coaching para padres”

Hoy, Contreras Reinoso impartirá por la mañana pláticas a maestros y personal administrativo del colegio, y por la tarde a padres de familia y público en general. Ésta última, titulada “Coaching para padres”, tiene una cuota de $50.

Al respecto, el entrevistado señaló que el reto de los papás y maestros es crear situaciones y entornos educativos para que al joven “le caiga el veinte” por medio del aprendizaje y experiencias y comprenda qué es la vida, qué es la ciencia, qué es el amigo, qué es el conocimiento “y el joven, con la vivencia, generará memorias. Las memorias negativas le van a decir ‘no lo hagas’, y las positivas le van a decir ‘repite’. Por eso los papás deben generar un ambiente familiar donde el muchacho pueda sopesar y entender por qué los papás quieren fomentar cierto valor, cierta actividad o cierto estilo educativo”.— Jorge Iván Canul Ek

Invitación

Adolescencia retadora

