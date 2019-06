Invita a mirar cuadros “invisibles”

José Luis Rumbo comparte obras aún no realizadas

En 2011 el actor James Franco y una pareja de artistas vendieron una escultura dorada invisible con forma de huevo. En 1985 Andy Warhol creó, a manera de broma, la “Escultura invisible”.

Sin ir más lejos, aquí en Mérida el pintor José Luis Rumbo invita al público no a ver sino escuchar nueve cuadros que todavía no realiza, al menos no físicamente.

El proyecto, que Rumbo estrenó durante la residencia artística del Center for Arts, Design & Research y que ha presentado con anterioridad en la Universidad Marista, el centro cultural Casa Refugio y el Cephcis de la UNAM, se titula “Pintado en la voz” y consiste en narrar obras que no existen.

Lo repetirá el próximo sábado 8 en Casa Refugio y el viernes 14 en Casa Lol-Be del Cephcis. El primer día la presentación será con música en vivo de Dinaldy Pech y lectura dramatizada con la actriz Ilsee Morfín; el segundo únicamente será la grabación de audios.

“Son pinturas que he imaginado pero que no existen en lo material y la idea es invitar a personas para descubrir cuál es su reacción ante la experiencia”, explica Rumbo. Y es que, dice, en el mundo de la plástica el artista tarda un año preparando la muestra y al montarla la gente no habla de ella ni la discute.

Por ello, añade, se le ocurrió expresar en palabras cuadros que solo existen en su mente y entre los cuales hay surrealistas, expresionistas, impresionistas y costumbristas en soporte de acero y con títulos como “El portal”, “A la cabeza” y “El brujo de Cuajinicuilapa”.

Una vez que escribió los nueve trabajos se le ocurrió dramatizarlos y para ello invitó a Dinaldy Pech a que compusiera la música que acompañaría las narraciones con la voz de Rumbo e Isabel Castillo. En el proyecto también participó Michael Catlin, quien dramatizó las obras en inglés.

Añade que el experimento, que aún no se termina de definir como performance, es una manera de que las personas entren en la obra no solamente conociendo los aspectos técnicos (color, textura, materiales) sino también sus conceptos.

José Luis señala que el proyecto ha gustado y se ríe al recordar a una asistente que quiso comprar una de las obras, que, aunque por el momento solo están disponibles para disfrutar con los oídos, no descarta hacerlas tangibles algún día.— Jorge Iván Canul Ek

Artes plásticas Detalles

Están previstas más presentaciones de “Pintando en la voz” en la ciudad.

Fechas

Las siguientes serán en Casa Refugio, el próximo sábado 22; el Centro de Artes Visuales, el 11 de julio, y el planetario del Olimpo, el 12, 19 y 26 de julio.

Entrada

Es libre con aportación voluntaria.

Experimentación

Daniela Tarhuni Navarro, coordinadora de Casa Lol-Be, señaló que “Pintado en la voz” es una oportunidad de experimentar las obras. “Muchas veces somos receptores pasivos cuando vamos a una exposición, aquí la propuesta es que la gente experimente”.