Invita a ser amorosos

Se inicia la fiesta en Mérida para el Cristo del Amor

Feligreses de la iglesia San Juan Bautista del centro de Mérida bajaron ayer de su altar la imagen de Cristo del Amor para su veneración, que continuará hasta el día 14 de septiembre por su fiesta tradicional anual.

Luego de la misa que celebró el padre Juan Castro Lara, dos feligreses bajaron con mucho cuidado la cruz de madera de tres metros de altura donde yace la figura tallada también en madera del Cristo del Amor. La escultura del Cristo del Amor, según informó Carlos Gutiérrez Campos, mide dos y medio metros de altura y tiene una antigüedad de 421 años porque según investigación del INAH data del año 1,600.

Con la alabanza ¡Viva Cristo Rey!, el repicar de las campanas de la iglesia y el estallido de voladores en el atrio, la venerada imagen del Cristo del Amor paseó solemnemente en el pasillo central de la iglesia en una procesión interna y cuando quedó junto al altar principal, estallaron los aplausos.

El padre Castro Lara centró su homilía en el deber de obedecer los 10 mandamientos de Dios, pero no ocurre como él quisiera porque ve todas las maldades que salen del corazón de las personas.

“En los pueblos no faltan los malvados que sacan de sus casas a sus padres ancianos con trampas, después que los creció, los puso a estudiar y ahora que ellos están grandes se adueñan de la propiedad con la complicidad de los escribanos”, señaló el padre Castro Lara, quien es un adulto mayor, oficia su misa sentado y se apoya de un bastón para caminar.

“Hoy la ley civil obliga a los hijos a atender a sus padres, pero hay muchos que no lo hacen y a pesar que estamos en el Siglo XXI los sacan y abandonan”, subrayó.

“Dios siempre será el juez, nadie le quitará el deber de juzgar lo mal que uno hace. Que de nuestro corazón no salga la venganza, la ira, la envidia... en muchas familiares hay odio, rivalidades y disgustos porque no siguen los mandamientos porque creen que no tendrán consecuencias sus actos, pero cuando llegue el momento de la muerte allá los juzgará Dios”.

El sacerdote destacó que en estos tiempos hay mucha apatía y se refleja en el trato a las personas, si caes bien, te tratan bien; si caes mal, te tratan mal, cuando todos deben tratar bien a todos.

Gutiérrez Campos, coordinador de la fiesta católica en honor del Cristo del Amor y presidente del gremio “Crescencio Carrillo y Ancona”, informó que la bajada de la imagen religiosa se realiza cada año en esta fecha (29 de agosto) y estará expuesta para su veneración hasta el 14 de septiembre en el altar principal de la iglesia, que se sitúa frente al parque de San Juan.

“Esta fiesta católica para el Cristo del Amor tiene 91 años de existencia”, informó.

La entrada de gremios dará inicio con el de Santa Teresita, el 10 de septiembre; Maestras, el 11 de septiembre; Señoras y Señoritas, el 12; y “Crescencio Carrillo y Ancona”, el 13. El día 14 subirán de nuevo la cruz y el cristo a su altar habitual. Por las tardes, habrá novenario, del 6 al 14 de septiembre.— Joaquín Chan Caamal.