Es “Tonta tonta, pero no tanto”

Invita Ruperta Perez Sosa a un show de comedia

“Tonta tonta pero no tanto” no es Stand up y no es obra de teatro, es un show de comedia en el que la gente podrá ver monólogos, música en vivo y parodias.

“Ruperta Pérez Sosa” visitó el Diario para invitar a los lectores a que asistan el próximo miércoles 28 al teatro Armando Manzanero, a las 7 y 9:30 de la noche.

Aclara que el título no tiene relación con la película de “La India María”, solo le sirvió de inspiración para cierto compormiento de la sociedad actual, sobre todo en lo relacionado con las redes sociales. Ruperta adelanta que el público podrá disfrutar de una parodia basada en “La Sirenita”, que han titulado “La Morenita”.

Gaby Balbás encarna a Úrsula y Ruperta a Mariel, una sirenita que queda negra por “culpa del ser humano”.

Ruperta considera que hoy en día hay gente que se hace tonta con algunas cosas y parte del show trata de esas situaciones.

Ruperta está contra las redes sociales, a pesar de que éstas han recibido muy bien al personaje.

Cataloga a las redes sociales como un tipo de enfermedad social que está denigrando a la sociedad.

“Todo esto que yo digo no lo hago como una ofensa, cuando al personaje le preguntan esta es su opinión”, aclara Miguel Coello quien encarna a Ruperta.

Cada proyecto de Ruperta tiene un mensaje y en éste es el buen uso que se le debe dar a las redes sociales “y que mejor que llevarlo a la comedia”.

“La meta de este show es que la gente identifique lo que estamos haciendo mal como sociedad”, explicó.

Este show se generó desdesde hace un año.

Mucha gente le ha dicho a Ruperta que si “Tonta tonta pero no tanto” con “La India María”, pero insiste en que el título solo fue inspiración.

“De repente a Ruperta la toman de tonta, pero no es así”, dice entre risas Miguel Coello. En el elenco figuran, en la parte musical, Daniel y Carlos Castillo, las voces de Lucedy Herrera y Malena Cardeña. Se montará un segundo sckecht, “Ruperta y su exsuegra”.

La gente podrá ver un show de comedia y música en vivo con canciones de Yuri, Gloria Trevi y Daniela Romo.

“La idea es que la gente disfrute a Ruperta, cantando, actuando, bailando”, explica el actor. La obra es para toda la familia. Los boletos (en preventa), a $180 y $230, están disponibles en Tusboletos.mx, Ópticas Espadas, Farmacia del Ahorro, Burger King Centro (62 por 61).— Santiago Cortés Pérez