Invitado y mirado por Cristo con mucho amor

Semana del Seminario

PABLO DE JESÚS POOT DZUL (*)

Mi nombre es Pablo de Jesús Poot Dzul, tengo 20 años, soy oriundo de la comunidad de San Antonio Chun, comisaría perteneciente al municipio de Umán, sin embargo, nuestra parroquia es El Señor de las Ampollas, Kinchil. Actualmente curso el primer año de la etapa discipular en el Seminario de Yucatán.

Quisiera contarte un poco acerca del camino en el que me encuentro. En primera instancia, puede ser que no conozcas el Seminario, ni qué es eso, bueno, no te preocupes, tampoco yo lo conocía hasta hace unos años.

En nuestro estado hay dos casas de formación a las que llamamos Seminarios, uno es el Menor y el otro es el Mayor; en este lugar vivimos, estudiamos y llevamos un proceso de formación, para que más adelante podamos responder a un posible llamado a la vocación sacerdotal o, como estamos acostumbrados a decir en nuestra región, para ser padrecito.

Tal vez puedan surgir algunas preguntas mientras lees lo anterior, como: ¿Qué hace ese muchacho ahí? ¿Estará seguro de que eso es lo que quiere? ¿No le gustaría tener una familia? ¿No quisiera estar en las fiestas? O algo por el estilo. Sin embargo, este espacio es para compartirte la razón por la que opté por este camino que podría terminar en un futuro proyecto de vida sacerdotal de Dios y de un servidor.

A los 15 años tuve la pequeña inquietud de conocer lo que se hacía en el Seminario, entonces tomé los procesos vocacionales del Seminario Menor y, ¡oh sorpresa!, decidí quedarme, aunque para ser sincero no tenía muy claro qué era lo que andaba buscando en el Seminario.

Ya pasaron más de tres años de esa decisión, ahora se dice muy fácil, pero realmente durante esos tres años viví experiencias que marcaron mi vida, momentos felices, momentos difíciles, preguntas sobre mi vida, entre muchas más.

Poco a poco me comencé a dar cuenta de que la persona que me había invitado, no era solo el seminarista, había sido Cristo, por tal motivo decidí decirle sí en la siguiente etapa de formación en el Curso Introductorio, un año muy intenso que clarificó todavía más la invitación de Cristo.

Después de ese año intenso, en todos los sentidos, me tocó responder a la invitación del Maestro, ya con más conciencia, responsabilidad, con incertidumbres y miedos, pero también con nuevas herramientas.

Es así, que después de algunos años de caminar con el Maestro me encuentro en el Seminario Mayor.

La única razón por la cual decidí continuar en este caminar vocacional, es porque fui invitado y mirado con mucho amor. Porque a pesar de todas las dificultades que todos tenemos, incluso tú que lees este escrito, de los pequeños sacrificios, de las lágrimas, de mis defectos, por mencionar algunas circunstancias, descubrí que Dios apostó por mí, sin mérito alguno y me invitó a caminar junto con Él para mostrarme y mostrarnos a cada uno de los que vivimos en esta casa de formación hacia dónde ir.

En verdad, hacer memoria de mi caminar vocacional me hace ser agradecido con Cristo, pero también me hace querer compartir un poco de lo mucho que Él me ha dado e invitar a otros jóvenes para que se animen a preguntarse: “Señor, ¿qué quieres de mí?”. Pero sobre todo a responder, porque muchas veces nos vencen los miedos.

En esta semana del Seminario 2021, te invito a orar por las vocaciones sacerdotales y a poner nuestra esperanza en Cristo nuestra Pascua.

Seminarista del Curso Introductorio San Pablo