Invitados de la OSY, de alto nivel

La violinista Elena Mikhailova tocará de nuevo

La Orquesta Sinfónica de Yucatán anuncia el retorno de la renombrada violinista española de origen ruso-armenio Elena Mikhailova, dentro de su Temporada de Conciertos 36 que incluirá obras de Mozart, Haydn, Mendelssohn, Beethoven y Moncayo, entre otros destacados compositores, como hemos informado oportunamente.

Elena Mikhailova interpretará en noviembre próximo el Concierto para violín de Ludwig van Beethoven como reconocimiento al alemán por el reciente 250o. aniversario de su natalicio, se informa en un boletín.

Nacida en Azerbaiyán y de nacionalidad española, Mikhailova cuenta con más de 20 premios nacionales e internacionales (Michelangelo Abbado, Joaquín Rodrigo, Henryk Szeryng, Juventudes Musicales, etc.) y es considerada por los críticos como una de las violinistas más prestigiosas del mundo.

Otros invitados

Destacadas figuras engalanarán también la temporada, como la arpista británica Ruth Bennett y los directores de orquesta invitados, el polaco Piotr Sulkowski y el mexicano Ramón Shade, además de los finalistas del Concurso Internacional de Piano “José Jacinto Cuevas” Yamaha.

Todo está listo en materia de protección a la salud; pues los propios músicos y solistas invitados, así como la administración del teatro se sujetarán a los protocolos sanitarios determinados por las autoridades del sector.

En la programación de esta Temporada destaca la apertura prevista para los días 10 y 12 de septiembre, el Mes de la Patria, con atractivas obras de autores mexicanos como Arturo Márquez, Roberto Abraham, Silvestre Revueltas y por supuesto José Pablo Moncayo y su famoso “Huapango”.

El sordo de Bonn

Beethoven será una de las figuras centrales de este nuevo ciclo, ya que la orquesta interpretará, además del mencionado Concierto para violín, la Obertura Fidelio y las sinfonías No. 7 y la No. 3, ésta última denominada “Eroica” con la cual la OSY cerrará de manera brillante su temporada.

Como parte de los 11 programas diseñados para este ciclo, habrá uno especial, el séptimo, con obras pertenecientes al periodo romántico del compositor alemán Félix Mendelssohn: Sueño de una noche de verano y la Sinfonía No. 1.

La temporada incluirá también reconocidas obras como la Sinfonía No. 8, “Inconclusa” de Franz Schubert, las sinfonías No. 92, “Oxford” y No. 100, “Militar” de Franz Joseph Haydn, así como la Suite No. 1 pertenecientes al ballet El sombrero de tres picos de Manuel de Falla.

También han sido incluidos la Sinfonía No. 38, “Praga” de Mozart, la Sinfonía No. 2 de Schumann, el famoso Adagio para cuerdas de Barber y la conocida Suite No. 1 de la ópera Carmen de Bizet, entre otras obras de renombre.

Variado

Este nuevo ciclo musical incluye 27 obras de los periodos clásico, romántico y posromántico; además de obras de distinguidos compositores nacionalistas mexicanos, a las que se sumarán los conciertos de piano que interpretarán los finalistas del Concurso Internacional de Piano “José Jacinto Cuevas” Yamaha, lo que representará un rico y variado repertorio.

La temporada se realizará en el Teatro Peón Contreras del 10 de septiembre al 12 de diciembre de 2021.

Ya pueden adquirirse en la taquilla del teatro de martes a viernes de 10 a 16 horas; los viernes de 10 a 21 horas, sábados de 10 a 14 horas y domingos de 10 a 14 horas o en línea en la página web www.sinfonicadeyucatan.com.mx. Las funciones serán los viernes a las 8 p.m. y los domingos a las 12 del día, y en Facebook y YouTube.