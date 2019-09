Apoya la inclusión

Invitan al público a clase muestra de lengua de señas

La inclusión de las personas con discapacidad auditiva en el terreno de lo social, laboral y educativo demanda mecanismos que hagan posible dicha inclusión y la lengua de señas es uno de los más importantes y de mayor crecimiento en los últimos años, pues lo mismo lo pueden practicar personas con discapacidad auditiva que quienes escuchan perfectamente.

Adentrarse en el mundo de la lengua de señas es abrir a otros un mundo de conocimiento, sentimientos, hechos, cultura, pero sobre todo de una mejor calidad de vida y un pleno ejercicio de sus derechos.

Este sábado 7 en el Centro Cultural “Carlos R. Menéndez”, frente al Parque de las Américas, a partir de las 10 a.m. se impartirá una clase muestra gratuita para adentrarse en el conocimiento de la lengua de señas, la cual estará impartida por el profesor Alvar Adrián May Can, representante legal de la Asociación para Sordos del Estado de Yucatán (ASEY).

La asociación fue creada hace 13 años como un esfuerzo para difundir la lengua de señas así como apoyar el proceso de integración social de las personas con discapacidad auditiva, hoy día su labor ha hecho posible que cada vez más personas conozcan y se interesen por el sistema de señas mexicano para mejorar los procesos de comunicación con personas con problemas auditivos.

“La lengua de señas tiene más de 150 años y sigue evolucionando con la integración de nuevas palabras y conceptos, por ejemplo desde hace 10 años son cada vez más los términos que se emplean para referirse a conceptos relacionados con la computación y los nuevos avances de la tecnología”, comentó.

Lirizet Tun Caballero, quien es la coordinadora de esta clase muestra, recordó que en este Centro Cultural se ofrecen clases de lengua de señas los sábados y lunes a las que asisten hasta 100 personas. Actualmente se ofrecen cuatro niveles, desde el más básico, donde se enseñan palabras y conceptos aplicables a las actividades cotidianas, hasta el nivel más avanzado con conceptos más elaborados.

Agregó que “la gente se acerca porque usa la lengua de señas a favor de sus seres queridos que tienen problemas auditivos, pero prácticamente cualquiera puede asistir y perfeccionar su lenguaje de señas”.

La clase muestra gratuita comenzará a las 10 a.m. y tendrá una duración de dos horas. El curso formal dará inicio el 21 de septiembre. Más información de horarios, costos y niveles, escribir al correo electrónico espaciocultural@megamedia.com.mx.— Emanuel Rincón Becerra