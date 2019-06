Invitarán en bici a donar sus órganos

Más actividades de concienciación sobre este tema

La Unidad de Trasplantes del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) puso en marcha en mayo una campaña permanente para promover la donación de órganos y tejidos, como parte de la cual ya se realizaron varias actividades y acuerdos, por ejemplo con los Leones de Yucatán, equipo que apadrinará esta causa.

Hoy domingo, en la Bici Ruta se invitará a “Pedalear por la vida” a fin de hacer conciencia sobre la donación. No tener bicicleta o no poder subirse a una no serán razones para no participar, pues los interesados también podrán sumarse caminando o corriendo.

El punto de reunión es Paseo de Montejo con calle 37 (a la altura del monumento a Justo Sierra). La cita es a las 8:30 de la mañana, hora a la que se empezará a pedalear hacia el Monumento a la Patria, donde se tomará una foto a todo el grupo. Se pide acudir con playera blanca.

En el punto de reunión se tendrá un módulo de información sobre donación de órganos y tejidos.

En esta actividad estará presente el director del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), José Salvador Aburto Morales, y el director del hospital local, Alfredo Medina Ocampo.

La Unidad de Trasplantes del Hraepy es de reciente creación. La campaña lleva como lema “No necesitas ser un héroe para salvar vidas” y su promoción en redes sociales se acompaña con el hashtag #solodona.

La primera actividad se efectuó el 4 de mayo y consistió en la siembra de plantas en el Hraepy. Participaron 150 personas.

A la vez que se reforestaron las áreas verdes del hospital, la siembra de plantas simbolizó el sí a la vida.

Asimismo, se han creado alianzas, como la suscrita con los Leones de Yucatán. El primer lanzamiento del encuentro de pasado mañana martes en el Parque Kukulcán, frente a los Tigres, estará a cargo de un paciente sometido a trasplante.

La Unidad la integran los doctores Héctor Rendón Dosal, Yeusví Maley Flores Cazola, ambos especialistas en trasplantes, y la licenciada en Enfermería con especialidad en Trasplantes Tamara Díaz Yupit, quienes ya preparan otras acciones.— Iris Ceballos Alvarado