Isaac I y Paola I soñaban con ser los reyes del Carnaval de Mérida

Ser reyes del Carnaval de Mérida 2020 es un verdadero sueño para Isaac Alonzo Puerto y Paola Novelo Bojórquez, quienes desde niños tienen una conexión muy fuerte con las festividades en honor al Rey Momo.

Paola Novelo, de 26 años de edad, se dedica por completo al baile. Además de ser directora de una academia de danza y dar clases, suele participar en espectáculos de teatro musical y cantar en algunas ocasiones. Desde niña se “enamoró” del Carnaval y participó en distintos desfiles y carros alegóricos.

“Llevo varios años de tener esa espinita de ser la reina, sabía que era mi lugar. El año pasado tuve la oportunidad de interpretar a Maya, en uno de los shows musicales y fue algo que me llenó muchísimo”.

Isaac, quien tiene 33 años y se dedica a la actuación recuerda que de niño se la pasaba muy bien en los desfiles junto a sus hermanos y papás. “Es de las experiencias más bonitas que tengo de mi infancia”, dice.

De forma más reciente, participó en los carros alegóricos de distintas empresas y fue justo en una de esas ocasiones cuando reflexionó que todos sus amigos ya habían sido reyes en otros años y únicamente él faltaba. “Me di cuenta que tenía que aplicarme, tuve una preparación física, emocional, con dietas y ejercicio así como clases de distintos ritmos de baile”.

Gran responsabilidad

Ambos ven su reinado como un gran honor y responsabilidad, es por eso que desde octubre con la realización del “reality show” para elegir a los reyes no han dejado de prepararse. “A mí me han enseñado que si vas a hacer las cosas hay que hacer las bien; es un sacrificio grande e implica mucha preparación para aguantar todo el desgaste pero estamos comprometidos a dar lo mejor”, explica Isaac.

Paola piensa que para ella como bailarina y maestra de baile no hay nada mejor que ser la figura principal de una tradición tan importante en la ciudad. “He tenido años de preparación, ser reina siempre fue un objetivo por lo que me he estado preparando toda mi vida para este momento”, añade.

Isaac precisa que no solamente se trata de subirse a un carro alegórico, sonreír y lanzar recuerdos sino que tiene la responsabilidad de “llevar la alegría a la gente”, dar un buen espectáculo y superar las expectativas.

Lograr compaginar sus trabajos con sus actividades como reyes no ha sido nada fácil, pero están conscientes de que es algo que solo se vive una vez y vale la pena. “En la noche acabamos muertos pero sientes que te cansas menos porque estás haciendo algo que te gusta y te deja una satisfacción”, dice Isaac quien trabaja como conductor del programa Calle 60, además de dedicarle dos horas al ejercicio, a los ensayos y dar funciones de teatro por las noches con la compañía de Erik Ávila “Cuxum”.

“Ha sido súper saturado pero he logrado administrar el tiempo; es solo una temporada de dejar de hacer otras cosas para poder ensayar más. En general soy muy activa y disfruto toda la experiencia”, agrega Paola.

Sin tiempo libre

Aunque por ahora no tienen mucho tiempo libre, a Isaac le apasiona la repostería, ir al cine, comer todo lo que pueda “sin remordimiento”, ir al teatro, al circo y al zoológico. “Todas esas actividades se extrañan de repente, pero ya habrá momento para eso”.

Paola está de lleno en su academia de danza, donde prepara a sus alumnas para competencias aunque como fisioterapeuta también se dedica a atender pacientes sobre todo deportistas. “Prácticamente toda mi vida es bailar”.

Desde el instante que ganaron el “reality show” han sentido un gran impacto en sus vidas, pues ahora a todos los lugares donde llegan la gente los reconoce y les pide tomarse fotografías con ellos. “Mucha gente me ha dicho que lo tengo bien merecido porque han sido años y años de mucha preparación en el baile. Me siento afortunada por todas las felicitaciones que recibo”, dice Paola Novelo.

Isaac agradece ser el orgullo de su familia y amigos así como recibir tan buena vibra de todas las personas que los rodean.

Ahora a unos días de iniciar con los desfiles, ambos se dicen completamente listos para hacer realidad el sueño de sus vidas y compartir la algarabía con todo Mérida.

Semana en honor al Rey Momo

La semana de carnaval en la ciudad iniciará el miércoles 19 con la tradicional "Quema del mal humor", así como la coronación de Isaac I y Paola I. El espectáculo finalizará con un concierto de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

El jueves 20 se realizará el desfile infantil en el Centro de la ciudad y del 21 al 25 los desfiles serán en Ciudad Carnaval (Xmatkuil). La quema de "Juan Carnaval" será el miércoles 26 en los bajos del Palacio Municipal.

