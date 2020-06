CIUDAD DE MÉXICO.- Escritores colegas de J.K. Rowling decidieron renunciar a la The Blair Partnership luego que la agencia literaria a la que pertenece la autora de "Harry Potter" no manifestara su posición de respeto a los derechos de las personas transgénero.

Hace unas semanas, la autora compartió un "tuit" que le valieron varias críticas, luego de que aseveró: las "personas que pueden menstruar" son mujeres, negando así a los integrantes de la comunidad LGBT+.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

Drew Davis, Ugla Stefanía Kristjonudottir Jonsdottir, Fox Fisher y otros autores que prefirieron permanecer en el anonimato fueron los que se manifestaron en contra de la agencia literaria.

Los autores firmaron un documento en el que dieron cuenta de los motivos de su renuncia.

En él indicaron que luego de los comentarios públicos de J.K. Rowling hacia los transgénero, se pusieron en contacto con The Blair Partnership para hacerle una invitación para dar cuenta de su postura sobre los derechos e igualdad a la comunidad trans.

Exc: Authors quit JK Rowling's literary agency after company declined to issue a statement of support for transgender rights and pledge action. The agency says it is not willing to have staff “re-educated” to meet the demands of a small group of clients. https://t.co/VbY1dcQ0xP