“Jacarandoso” no sabe si habrá Carnaval

Marcelo Sanguinetti Briceño “Jacarandoso”, uno de los personajes más entrañables del Carnaval de Mérida, aún no sabe qué pasará este año con el festejo, si se suspenderá o se hará en algún otro formato como el virtual.

“Hasta ahora, no sé nada, no me han avisado para nada. Ya pregunté varias veces”, dice al Diario. “Me dicen: ‘en eso estamos, eso estamos viendo, en eso estamos trabajando’, no sé cómo será el asunto”, subrayó.

En los años pasados, para estas fechas, “Jacarandoso”, rey de esta fiesta en 1980 y 2000, ya tenía listo todo prácticamente: espalderas con telas coloridas, vestuario y sus comparsas.

Pero este año “no moví nada, no llamé a los herreros, nada... Desde septiembre tenemos la junta, pero esta vez no hubo”, añadió.

A la fecha no tiene nada preparado al no ser notificado de qué pasará con esta fiesta, de la que considera no debe realizarse en su formato habitual ya que las multitudes que asisten podrían contagiarse de Covid-19 y para él es primero la salud de todas las personas.

Con sentimientos encontrados, “Jacarandoso” opinó que debido a la pandemia no se debe hacer el Carnaval como se conoce, ya que reúne a mucha gente. “Yo diría que no (se lleve al cabo), pero no sé qué decidirán ellos”.

“Extrañaré la fiesta pero es mejor que por la pandemia no se haga”, declaró “Jarandoso”, quien se caracteriza por presentar espalderas gigantes durante el derrotero del Carnaval de Mérida, que en los últimos años tiene lugar en Plaza Carnaval en las instalaciones de la Feria Xmatkuil.

El entrevistado mencionó que ha visto comentarios en Facebook sobre una propuesta de hacer el Carnaval como el aniversario de Mérida: “que sea virtual, pero no sé nada de eso”.

Comentó que si le invitaran a hacer un vídeo, su respuesta “dependería del factor tiempo, no es a la carrera”.

“Jacarandoso”, quien recibió el título de “Embajador de la alegría” en 2005, comentó que hay mucho material grabado de los derroteros de años pasados, los cuales “se pueden usar para transmitir en caso que las autoridades lo consideren”.

En el Ayuntamiento se informó que en los próximos días se dará a conocer más detalles de las carnestolendas.— Claudia Sierra Medina