Jaime Barrera plasma en color "Escenas del 2020" (Vídeos)

Por Carlos Cámara Gutiérrez

Trazos abstractos, que aíslan ideas, sentimientos, preocupaciones y sueños, percepciones estéticas se plasman en la exposición "Escenas del 2020".

La muestra, surgida de la colorida paleta de Jaime Barrera Aguilar, en contraste absoluto, inaugura la temporada del naciente 2021 en La galería de Arte Municipal de Mérida, en el segundo piso del Museo de la Ciudad.

Artista por vocación

La colección, fructífera secuela del confinamiento obligado por la pandemia del coronavirus, permite conocer, gratificarse con la madurez pictórica del artista por vocación, ingeniero de profesión.

En un texto que descubre sus experiencias ante la contingencia, el autor, con una trayectoria de más de dos décadas en la geografía iconográfica contemporánea, comparte íntimas sensaciones de la exhibición que se inscribe en las actividades del Mérida Fest, por el aniversario de la Mérida yucateca:

"Enero y febrero de 2020, los meridanos comenzamos a enterarnos de que una epidemia china se ha convertido en una terrible pandemia de alcance global".

Lo inesperado

"Un par de semanas después, llega lo inesperado: todos y todas a quedarnos en casa, confinados, aislados, guardados, recluidos y estupefactos ante un sinnúmero de prohibiciones".

Una vez encerrados, nuestro ánimo decae; la tristeza y el temor nos invade y paraliza: la pandemia ha llegado a nuestra ciudad y nuestros proyectos creativos se ven truncados, si no al olvido, por lo menos al cajón de espera".

El artista Jaime Barrera explica el sentido de su obra.- Foto cortesía

Sin opciones

"No hay opciones, lo único es aceptar y resignarnos al divino designio.

Transcurren los días y las semanas, que nos permiten reflexionar e intentar superar este patético inconveniente.

Luz salvadora

"De pronto, una luz aparece ante las interminables horas del autoconfinamiento: si la creatividad plástica es el don que Dios me ha regalado, ésta será entonces la salida y respuesta a mis ímpetus en medio de la desgracia".

Surge la inspiración

"Es así como surge el proyecto de una nueva colección plástica que denomino Escenas del 2020, un conjunto de piezas de diferentes técnicas y formatos entre las que destaca la colección de pintura abstracta 13 retratos de una pandemia, que incluye paisajes y escenas emocionales acerca de mi particular visión sobre el tema, expresada con formas abstractas y colores apropiados".

Retablos de pandemia

"También sobresale el conjunto Retablos de pandemia, que comprende piezas de taller, de experimentación… una serie tridimensional elaborada con objetos que encuentro en los sitios más inesperados; los limpio, los recorto, los pego, los arranco, sello con ellos, utilizo infinidad de materiales que mi mano aplica sobre el lienzo o el cartón; defino formas, garabatos y colores relacionados con mi interpretación personal de estos meses aciagos".

Paisajes mentales

"La colección muestra los paisajes que mi mente me dicta, exhibe escenas emocionales y sentimientos traducidos al lenguaje abstracto con los cuales se pretende que el espectador las concluya con sus propias evocaciones y reflexiones de tal manera que participe y termine la obra".

Abstracción poética

"Mi obra se clasifica dentro de la abstracción poética, cuyo lirismo se sostiene sobre una composición libremente concebida y con los colores que brotan de mi alma. Las formas de estas pinturas, las figuras, estructuras, trazos y grafismos son atemporales, sin memoria; se aventuran a contener una expresión infinita, la que cada quien desee darle en diferentes momentos y de acuerdo con sus estados de ánimo".

Trazos flexibles

"Mi pintura no es rígida ni demasiado planificada. Pinto lo que quiero y cuando quiero; me dan ganas de pintar y pinto… Conmigo la inspiración no tiene hora. De pronto me llega la idea, las formas, los colores… y pinto".

Acto de magia

"En el acto de pintar, la obra me demanda una concentración intensa, formas y colores en diferentes opciones estéticas, desesperadas por nacer… una vez definidas y seleccionadas juego con ellas y sólo después se hacen presentes y quedan plasmadas para siempre en el lienzo o papel".

"Es un acto de magia que satisface mi espíritu y mi conciencia y que comparto con los demás".

La exposición "Escenas del 2020" se exhibe en el histórico recinto de la confluencia de las calles 65 con 56, de martes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde.

Te puede interesar: Traslada sus “Memorias” al lienzo