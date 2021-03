Janeth Pólito es guía de personas con discapacidad

Hay diferentes tipos de abuso de los que las mujeres con discapacidad son víctimas, pero muchas veces no suelen evidenciarse, asegura la licenciada en Psicología Janeth Pólito García, quien tiene una discapacidad auditiva, lo que no frena su tarea como profesionista ni su labor y lucha en el área de la discapacidad para brindar orientación y acompañamiento a las familias que tienen hijos con problemas de audición.

Desde hace 19 años (2002), Janeth Pólito comenzó una etapa de aprendizaje de la lengua de señas, pues las circunstancias de la vida la llevaron a conocer “el maravilloso mundo del silencio”, a través la Asociación Mexicana para la Comunicación y Superación de las Personas con Discapacidad Auditiva, A. C., AME Comunicación, A. C., la cual recientemente cumplió 25 años brindando servicios a la sociedad yucateca que así lo requiere.

Con la participación activa de personas voluntarias que pasan por esa institución se integran e incluyen a personas jóvenes y adultas con discapacidad auditiva en el ámbito, educativo, social y laboral.

“Aún queda mucho por hacer, pero se requieren recursos económicos y mejoras en infraestructura física para seguir subsistiendo y brindando los servicios y programas de atención”, indica Janeth.

La lengua de señas le ha permitido interactuar y compartir experiencias con personas con discapacidad auditiva, orientarlas y brindarles el acompañamiento para con sus hijos con discapacidad auditiva.

Actualmente es pasante de la maestría en Educación Especial, docente del Cecati No. 169 de la especialidad Atención Integral a Personas con Discapacidad y colaboradora de un programa de radio denominado “Las capacidades en la Discapacidad” por la 92.9 FM, junto a una compañera con discapacidad visual, la maestra Santa Elina Sánchez Negroe.

Como activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad colabora con instancias como el Iipedey, el DIF municipal y la Codhey.

Janet Pólito manifiesta que su mayor satisfacción es “dar sentido de vida a mi existencia y seguir trascendiendo. Como expresaba una extraordinaria mujer, Hellen Keller: ‘El optimismo es la fe que conduce al éxito, nada puede hacerse sin esperanza y confianza’, se necesita continuar uniendo esfuerzos, entre las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones y las instancias de gobierno para ejecutar programas, destinar partida presupuestaria y sobre todo contar con bienes y servicios orientados a beneficiar la calidad de vida de las personas con discapacidad, contribuyendo así a su inclusión”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Janeth Polito comparte su experiencia de vida como profesionista y como persona con discapacidad.

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

Al ser una persona responsable, comprometida y apasionada con lo que hago, el esfuerzo es doble, pero la satisfacción es mayor. Te reconocen tu capacidad como persona y se dan la oportunidad de hacerte partícipe en los proyectos a desarrollar.

¿Qué trabas has encontrado para estudiar y desempeñar tu labor?

En el camino he encontrado personas que me han apoyado, y mi mayor sostén ha sido mi familia, siempre me han tratado como persona, sin embargo, siento que la sociedad aún no está preparada para reconocer el valor de una persona con discapacidad en el ámbito laboral, educativo y social.

Quizá los recursos económicos no han sido muchos, pero sí los necesarios; la aceptación de la discapacidad por parte de la familia y la propia persona es fundamental para lograr las metas trazadas.

Falta de conocimiento

¿Has padecido discriminación por ser mujer?

En este sentido hablo por las mujeres, pero aún más por aquellas que tienen discapacidad y que son más vulnerables de vivir discriminación. La falta de conocimiento de la sociedad sobre la discapacidad continúa impidiendo que las personas que la padecen gocen de sus derechos a la educación, la salud, un trabajo remunerado, la comunicación en formato accesible, la justicia, la cultura, vivienda, turismo que le permita disfrutar de una vida plena como cualquier otro miembro de la sociedad.

¿Has sido víctima de abuso por ser mujer?

Hay diferentes tipos de abuso de los cuales las mujeres con discapacidad son víctimas, pero muchas veces no suelen evidenciarse, sin embargo, las hace sentir culpables o avergonzadas.

Por ejemplo, a raíz de la pandemia por Covid-19, las mujeres viven o conviven con su agresor más tiempo.

Asimismo, las barreras de la comunicación son más evidentes, y los proveedores de servicios tienen conocimiento limitado acerca de las necesidades de una persona con discapacidad, ya que trabajar desde casa usando las diversas plataformas se me dificulta, pero tengo que ajustarme.

También el cubrebocas dificulta la comprensión de lo que se habla.

Por otra parte, a mis compañeras con discapacidad que usan transporte público, no les hacen válida su credencial de transporte, en algunos comercios les niegan la entrada o el uso de un servicio por no saber comunicarse con ellas. Esto es falta de empatía y paciencia por parte de los prestadores de servicios.

¿Puedes dar algunas recomendaciones a las mujeres y los hombres de hoy para terminar con las prácticas machistas?

Hay que tomar conciencia de nuestros actos, seamos parte del cambio en esta sociedad en constante movimiento. Sigamos fomentando una perspectiva de género, y no discriminación, en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO

