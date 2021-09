Javier Barrera disfruta las sorpresas

“Equilibrio”, “La asunción de Sebastián” y “Amor que me vio libre y voló” son algunos cuadros que Javier Barrera expone desde ayer en el cuarto piso de Plaza Península, en Prolongación Paseo de Montejo.

Organizada por Hartii, organismo yucateco que promueve obras de arte en sus plataformas digitales, la muestra, titulada “Crónicas nefelibatas”, consta de once piezas en encáustica.

La encáustica, según explicó el artista en rueda de prensa, es una técnica antigua en la que se aplica cera de abeja sobre el lienzo.

“Es una técnica que no te permite un dominio completo de la aplicación, siempre estás expuesto a que sucedan accidentes, a que se desarrollen nuevas texturas que no habías planeado (…) aprendí a convivir con eso, con estos accidentes, con estas serendipias que uno no se espera… como la vida misma”.

La primera vez que Javier empleó la técnica fue en 2009, cuando participó en la bienal de pintura “Joaquín Clausell” donde obtuvo una mención honorífica. Desde entonces la ha utilizado.

Apropiación

“Yo creo que el material me corresponde. Yo soy yucateco, nací en la Península y en la Península se produce muchísima miel, y por ende muchísima cera, y he aprovechado esa producción de cera para poder desarrollar esta propuesta”, indicó.

Compartió que lo que más le ha gustado de la técnica es que no se puede domar al 100% el material y que el producto final viene siendo casi una sorpresa.

“Eso te ayuda en la creación porque de cierta forma te quita el ego del control de las piezas”.

En el caso de “Crónicas nefelibatas”, cuya temática hace referencia a la animalidad de los seres humanos, Javier compartió que la realizó en el confinamiento.

“Impensablemente ya estaba programada y me agarró en medio de esta contingencia. Al principio fue muy confuso todo, fueron tiempos bastantes difíciles y de cambios pero para mí, gracias al arte, no fue tanto ese cambio. Estuve realizando mi labor pictórica encerrado, desarrollando todo ese tema, pero sí influyó muchísimo el efecto, la conceptualización de las obras, buscar a través de estas piezas despertar todos estos miedos, todas estas reflexiones que hacemos cuando los seres humanos sentimos que nos sacan de nuestro sitio de confort”.

La exposición “Crónicas nefelibatas” estará abierta hasta mediados de noviembre en el cuarto piso de Plaza Península en Prolongación Montejo; se puede hacer citas guiadas y privadas. Más informes al teléfono 9999-44-57-98 o al correo contacto@hartii.art.

En la rueda de prensa también estuvieron Blanca Pérez y Brenda Carreón, fundadora y directora de arte de Hartii, respectivamente.— IVÁN CANUL EK