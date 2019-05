“Jesucristo Súper Estrella” arranca venta de boletos

Llegarán a Mérida

Uno de los musicales más esperados del año, “Jesucristo Súper Estrella”, se presentará el jueves 17 de octubre en Mérida con un elenco formado por Beto Cuevas, Erik Rubín, María José Leonardo de Lozanne, Yahir y Enrique Guzmán.

Las presentaciones del musical serán en el Foro GNP a las 7 y 9:30 de la noche.

En esta producción mexicana Erick Rubín encarna a Judas, Beto Cuevas a Jesús, María José a María Magdalena, Kalimba a Simón, Leonardo de Lozanne a Poncio a Pilatos, Yahir a Pedro y Enrique Guzmán a Herodes. La ópera rock que vio la luz en Broadway en 1971, presenta clásicos musicales como “I Don’’t Know How To Love Him”, entre otros; mientras la acción se desarrolla durante La Pasión de Cristo, con una óptica moderna que incluye avances tecnológicos para crear el ambiente original al de la historia dentro de un contexto urbano y contemporáneo.

“Jesucristo Súper Estrella” cuenta con la adaptación en la música de Andrew Lloyd y las letras de Tim Rice, la dirección corre a cargo de Nick Evans y la traducción es de Julissa.

De acuerdo con información de los productores, este musical cuenta con fuertes soportes en los cambios de escenografía centradas en una época actual donde la imagen influencer estará presente así como la tecnología.

La presentación del musical fue apenas al inicio de este mes en Ciudad de México; Alejandro Gou, el productor, informó que únicamente se programaron 20 funciones en la metrópoli debido a lo complicado de la agenda de cada uno de los actores y para que el musical también sea visto en el interior del país.

La idea creativa es de Erik Rubin, quien en una ocasión invitó a ver el montaje en Estados Unidos a Alejandro Gou y “me quedé atónito, me encantó”.

Serán 20 músicos en vivo los que le den fuerza a cada presentación y un equipo que estará a cargo de los efectos en el escenario como son luces y cambios repentinos de escenografía.

Boletos en Fase 1

Los organizadores informan que los boletos ya están a la venta y se ofrecen en tres fases. Los precios de la primera son los siguientes: Ruedo Vivir es increíble $2,350, Ruedo Platino $1,750, Primer Nivel $650 y Segundo nivel $350. Conforme transcurra el tiempo se abrirán las dos restantes con un aumento de precio en las localidades.

Los puntos de venta

Se pueden adquirir en: ADO Mérida CAME y Valladolid, Farmacia del Ahorro Circuito Colonias, Ópticas Espadas (Gran Plaza, Montejo, Plaza Altabrisa, Plaza Las Américas, Plaza Patio), Redicom Gran Plaza, Teatro Fantasio y en Tusboletos.mx