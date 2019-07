Joan Báez ofrece a los españoles su último concierto

Nostalgia de la protesta

MADRID (EFE).— Joan Báez, icono de la canción de protesta, se despidió ayer de los escenarios en el Teatro Real interpretando sus grandes clásicos, en un concierto que rebosó nostalgia y contenido reivindicativo.

Mil setecientos cincuenta personas, el aforo completo del Real, dijo adiós a una de las voces más influyentes del siglo XX, que trascendió la música para convertirse en referente del activismo.

Una artista que, además de interpretar himnos legendarios de la no violencia, encabezó eventos históricos como la marcha sobre Washington de 1963 por los derechos civiles junto a Martin Luther King y el Festival de Woodstock en 1969.

Dice Joan que su voz no da para más, que sus cuerdas vocales están “cansadas” y, tras 60 años conquistando el corazón, decidió finalizar su carrera con el “Fare Thee Well Tour”, que cerró con cuatro conciertos en España (San Sebastián , Sitges, Sant Feliu de Guíxols y, ayer, el Universal Music Festival).

Puede que su voz no sea la de antaño, pero la neoyorquina dio un concierto mágico, histórico, en el que echó mano de gran parte de los clásicos que la convirtieron en un símbolo de la paz.

Apareció pasadas las 9:30 p.m. con su guitarra y ataviada con chaqueta blanca, pantalones negros y pañuelo rojo, complemento que no renuncia a la estética hippie que siempre la identificó.

Arrancó con “Don’t Think Twice, It’s All Right”, símbolo del folk que firmó Bob Dylan, con quien la trovadora de Staten Island formó uno de los tándems más icónicos de la música.

Joan eligió cerrar su carrera en Madrid, para lo cual cantó temas en español, como “Gracias a la vida” de Violeta Parra y “Llegó con tres heridas”, letra del poema de Miguel Hernández.

La mayor sorpresa de la noche fue cuando invitó al escenario a Amancio Prada para interpretar juntos “Adiós ríos, adiós fontes”.