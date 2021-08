Jorge Victoria Ojeda impartirá una conferencia sobre la negritud

Aún hoy día el tema de la negritud, afrodescendencia o afromexicanos, como ya se denominan, es difícil de asimilar en las instituciones y en el público en general, que tratan de dejar de lado esta parte de la historia en Yucatán en el mundo colonial, pese a que hay registros y documentos de este sector de la población en el Estado, y de que se sabe incluso, tuvieron su iglesia.

Así lo señala Jorge Victoria Ojeda, doctor en Antropología por la UNAM y doctor en Historia por la Universidad de Jaume I de España, quien ofrecerá una conferencia en el marco del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición, que mañana se conmemora.

La actividad será virtual el próximo jueves 2 de septiembre a las 12 del día y los interesados se pueden conectar en el enlace: https://cut t.ly/9Q4slB1.

El profesional precisa que la citada efeméride fue promulgada por la Unesco y el programa Ruta del Esclavo desde 1998, para que todos los estados miembros de la Unesco realicen en esa fecha alguna actividad relacionada a la trata de esclavos y la abolición de la esclavitud.

El 23 de agosto es importante porque en 1791 comenzó el movimiento de la revolución haitiana, la cual fue un parteaguas en el ámbito económico, social y político que un siglo más tarde, o poco más, va a lograr la abolición de la esclavitud en el mundo.

Aclara que una cosa es abolir la esclavitud como sistema económico y otra cosa es que no persista, pues sí sucede.

Los países miembros de la Unesco celebran eventos que recuerdan la problemática actual de cada una de estas naciones para incentivar a la investigación sobre el tema, que se difunda y no se olvide este hecho que sufrió gran parte de la humanidad, y sobre todo para que se combata todo tipo de discriminación, racismo o exclusión existente en la actualidad.

En Ciudad de México sí se llevan al cabo eventos en el marco de esta efeméride, pero será la primera vez que en Yucatán se hará algo semejante al ofrecer una conferencia, que estará a su cargo, en recuerdo de ese día.

Su participación

El Programa Institucional de la Cultura para el Desarrollo de la Uady lo invitó a dictar la conferencia, en la que hablará en términos generales, nacionales y locales sobre el tema de la esclavitud y la afrodescendencia o afromexicanos.

En la región, y en Mérida específicamente, hubo personas de raza negra, quienes tuvieron su iglesia y hay registros que él ha sacado a la luz, pero pese a ello, no hay un intento por incluir a este sector de la población en el mundo colonial en la historia de la ciudad, pues en varias ocasiones ha propuesto al Museo de la Ciudad incorporar algo al respecto, y aunque no le dicen que no, tampoco hace nada para cambiar esta omisión en la historia de Mérida.

Asegura que el tema no les gusta, pues la sociedad en la localidad es conservadora, discriminatoria y racista. Este tema, señala, debe estar presente en la agenda política nacional, pues a partir de agosto de 2019 se incluyó y reconoció a los afromexicanos en el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como grupos originarios.

Puntualiza que oficialmente durante la vida colonial llegaron unos 250 mil africanos a la Nueva España, y Yucatán fue punto de entrada por la vía del puerto de Campeche; y también llegaron los que huían de Belice y entraban a territorio novohispano por lo que era Yucatán en aquel entonces.

Se tuvo de igual manera un tráfico clandestino desde Cuba, y aunque algunos se preguntan para qué traían esclavos si no había plantaciones en Yucatán, esto lo hacían porque los empleaban en el servicio doméstico o como encomenderos, ya que tener esclavos al servicio daba estatus social.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO

De un vistazo

Experiencia

Jorge Victoria Ojeda cuenta con certificado de estudios afrolatinoamericanos por parte de la Universidad de Harvard y desde hace dos décadas se dedica a la investigación del tema de los afrodescendientes en Yucatán, México y el Caribe.