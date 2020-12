José Carlos Palacios Sommelier: Intercambio de regalos en posadas

Que tal mis amigos lectores, ya estamos en diciembre, época de muchos festejos, pero este año, a causa de la pandemia se ha perdido esa costumbre de juntarse para el intercambio de regalos: ahora se están utilizado métodos tecnológicos o por algunas plataformas de vídeo.

Los que realmente desean intercambiar los regalos con otros amigos o compañeros de trabajo, mi recomendación es ir a dejar a la puerta de sus casas, con todas las medidas y cuidados necesarios.

Casualmente me están invitando a un intercambio muy especial: será de vinos. Ahora sí me la pusieron difícil, ya que tendré que apelar a la memoria de cuál es el vino que más le gusta a la persona que me tocó en este divertido intercambio de regalos prenavideños. Para que a ustedes no les suceda lo mismo, les compartiré unas buenas recomendaciones.

Si le toca por ejemplo un compañero de trabajo hombre será sencillo, los dividiremos en dos: están los que no fuman y los que sí.

Los que no fuman los haremos felices con un buen vino de Ribera del Duero o un cabernet de México.

Pero si el compañero sí fuma seguramente no siente los sabores debido a la concentración de nicotina acumulada en la lengua y el paladar, por ende, habría que buscar algún vino tipo reserva español, algún Rioja o un vino que tenga mayor textura y estructura tánica como un cabernet franc.

Si la persona a la que le dará el regalo es una mujer, dividiré las recomendaciones dependiendo de la edad: Si tienen entre 18 a 25 años, los gustos son más suaves y delicados, entonces un vino rosado francés o una simple botella de lambrusco espumoso blanco es el ideal.

Si la mujer tiene entre 26 y 35 años, lo mejor será un tinto suave, por lo que hablamos de vinos tintos como merlot, carmenere Pinot noir o algún beaujolais, que son vinos rojos, pero con caracteres suaves al paladar.

El paladar de una mujer de 36 a 65 años es más selectivo, por lo que un vino malbec o un tinto tempranillo haría feliz a esa dama. Si tiene un paladar más agudo y sensible las opciones son un espumoso francés o un buen cava español.

Acompañe esos vinos con chocolate semiamargo, fresas, manzanas o peras.

Nos vemos la próxima semana y recuerde que si va a beber no maneje, hay muchas formas de llegar a casa sin manejar. ¡Qué se divierta!