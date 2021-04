Joselo Rangel debuta en la literatura infantil con ''La niña aburrida''

Para Joselo Rangel la creatividad es un proceso tan natural como el respirar, por eso no considera que lanzarse a la literatura infaltil fuera un reto que se haya planteado, sino algo que quería probar como hace también con la música.

Sin embargo, no fue la experimentación lo que dio luz a “La niña aburrida” (Planeta, 2020), su primer libro infantil que presentará este viernes 30 de abril, en el marco del Día del Niño como parte de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey). De hecho, la historia de una pequeña que no sabía jugar sola está inspirado en una anécdota familiar, cuando su hija más pequeña tuvo que aprender -al igual que la niña aburrida- a jugar sola.

En entrevista con Diario de Yucatán, cuenta que sus hijas fueron el primer público al que probó esta historia de una niña que, aburrida y por consejo de su padre, termina jugando frente al espejo sin imaginar que su propio reflejo terminaría saliendo al mundo real para jugar con ella. Pero en el camino se desata el caos, ya que de pronto la niña aburrida termina convocando a varias niñas del mundo detrás del espejo.

Una historia de fantasía que termina con un “giro de tuerca”, como señala el autor, en una especie de mezcla entre la literatura infantil y de ficción, que como lector tantas veces llenó sus propios juegos en solitario.

Aunque el final resultara intensional, confiesa que el lanzamiento del libro en noviembre del año pasado, en medio de una pandemia que obligó a muchos a distanciarse socialmente, le parece una especie de suerte o anillo al dedo; pues si bien no considera que su libro debía llevar un mensaje, “La niña aburrida” terminó demostrando la importancia que también tiene la soledad.

Eso mismo espera que los padres que adquieran su libro puedan contar a sus hijos e hijas, pues a pesar de que siempre se habla de vivir en pareja o tener amigos, como padre desea que sus hijas puedan ser independientes y aprender a estar a gusto con ellas mismas. Y si bien nunca menciona directamente el amor propio, reitera que “es completamente sano y está bien que quieras estar solo y disfrutar de ti mismo en ciertos momentos. Que puedas disfrutar de estar acompañado, pero también de ti como persona”.

Es precisamente esa honestidad paternal lo que ha permitido que Joselo Ragel conecte con otros padres, como se lo han hecho saber a través de redes sociales o en encuentros casuales en alguna tienda. “Algunas veces me etiquetan en fotografías con sus hijos leyendo mi libro o me comentan cuánto les gusta el libro”.

El también músico de Café Tacvba es consciente que son los padres los que adquieren el libro “pero los niños son los jueces”, y si bien algún adulto comprará su libro por su nombre ligado al reconocido grupo mexicano, admite que muchos otros no lo harán por eso mismo.

“Es una suerte y también una maldición a veces. No sé cuántas veces he escuchado: ‘Me gusta tu libro, pero no tu grupo’, pero al final, lo mejor que me ha sucedido es que a los niños les gusta”.