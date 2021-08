Joven con tres trabajos celebra "su primer refri" y se vuelve viral

ARGENTINA.- Mariano Cantero se volvió un ejemplo de dedicación, pues compartió una imagen celebrando que había logrado comprarse su primer refrigerador. La Nación lo entrevistó y así se viralizó su historia, pues para conseguir su objetivo tuvo que trabajar en tres lugares diferentes.

De acuerdo con su relato, Mariano quiso presumir el refrigerador que compró su esfuerzo y sin dinero de sus papás y también aprovechó para contar una anécdota del día en el que se dio cuenta de que ya era viral.

Estaba trabajando como repartidor en la noche y había visto que tenía muchos likes y felicitaciones, cuando de pronto le mandaron una captura de él en la televisión.

Conforme fue avanzando la entrevista, el joven contó que él quería empezar a ser responsable y sentir esa sensación de comprar las cosas para su casa, por lo que empezó a trabajar en tres lugares distintos. Primero como repartidor, segundo en un comedor y tercero en una barbería los fines de semana.

después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso pic.twitter.com/flL1Gwksb1 — Mariano cantero (@Marianocantero0) August 17, 2021

Los precios, lejanos

El camino no fue fácil para este joven, pues a medida que ahorraba, los precios subían y el sueño del refrigerador era cada vez más lejano.

“Mis amigos me hacían bromas porque no tenía hielo. La foto me la sacó mi mamá cuando me compré la nevera. Era para mi grupo de amigos para decirles que ahora iban a tener hielo”, contó entre risas. “Mi sueño es tener mi propia casa, sentir esa sensación de que todo me lo compré con mi esfuerzo, sin depender de nadie”, finalizó para La Nación.

Se viraliza por su "house tour" en TikTok

El mes pasado una mujer se viralizó por su "house tour" en TikTok, una plataforma en la que los usuarios comparten vídeos de temáticas diversas, como estilo de vida, bailes y, algunos, presumen sus lujos. La mujer mostró el orgullo que siente por su hogar, sobre todo porque es propio y porque fue construido con mucho esfuerzo.

Y es que no se puede negar que uno de los grandes sueños de muchos es tener una casa propia. La usuaria de TikTok @lauramiraflores58 dejó en claro que no importa cómo se comiencen los proyectos. Primero mostró el terreno en el que se veía su vivienda vacía, ubicada en la población de Ayotzingo, Estado de México, perteneciente al municipio de Chalco, a la que se mudó hace unos meses.

@lauramiraflores58 mi casa aunq sea de lámina la amo antes pagaba renta hoy puedo decir con orgullo es mi casa y propia ♬ sonido original - lauramiraflores58

"Mi casa aunque sea de lámina la amo, antes pagaba renta hoy puedo decir con orgullo es mi casa y propia", explicó en la primera grabación.

En otro vídeo fue dando muestra de cómo la creatividad cambió el panorama, pues ya se veía su baño, sala, cocina y recámara. “Mi casa no es fea, la humildad no vive peleada con la limpieza”, añadió.

También mostró en su recorrido los cuartos de sus hijos y recalcó el orgullo que siente al tener su hogar. Laura dio una gran lección a muchos internautas, que no duraron en seguirla y comentarle que es un ejemplo de que paso a paso se construyen grandes cosas.

