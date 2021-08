Joven de Mérida, viral por una experiencia paranormal como repartidor

Marcelo González, un estudiante de Mérida (Yucatán), ganó popularidad en TikTok al narrar un hecho insólito en el que asegura que "estuvo en un mundo paralelo", cuando trabajaba como repartidos de una aplicación.

“Estuve en un mundo paralelo”, es la frase con la que inicia su vídeo Marcelo, identificado como @marcellogonz98, en TikTok, donde ahora comparte las historias paranormales que le cuentan sus seguidores.

El joven cuenta que eran las 21 horas cuando una notificación llegó a su teléfono. Una entrega cercana lo esperaba. Aceptó, colocó la dirección en Google Maps y emprendió su viaje.

Cholul, una ''zona cero'' con pasado paranormal

Marcelo cuenta que no le prestó mucha atención al hecho de que, a pesar de que aceptó el viaje por ser un destino corto, la aplicación después mostró que la ruta se había alargado varios kilómetros más, situación que no pudo explicar.

“De repente, ya no me encontraba en la ciudad, ya estaba en la carretera. Sólo estaba llevando un cupcake. Las preguntas empezaron a llenar mi cabeza ‘¿Quién pidió un cupcake tan lejos y tan tarde?’ Pero como ya estaba muchos más cerca de la entrega que de regresar, decidí terminar el viaje”, comentó Marcelo González.

Al llegar a su destino, se encontró una antigua puerta de una exhacienda, la cual se encontraba erosionada por el paso del tiempo, con presencia de humedad, vegetación crecida y un letrero que decía “Stop”, al cual no le hizo caso, ya que pensó era sólo un paso para llegar al inmueble donde haría la entrega.

Posteriormente ingresó al predio, bajó de su automóvil y se dio cuenta de que la hacienda estaba iluminada con antorchas, se encontraba en excelentes condiciones y contaba con un establo lleno de caballos.

“Bajé de mi carro e intenté mandarle un mensaje a la persona del pedido. No tuve ninguna respuesta. Esperé por varios minutos hasta que las dudas empezaron a llenar mi cabeza otra vez”, aseguró el usuario. Marcelo había leído casos de pedidos falsos para robar y secuestrar a repartidores, por lo que decidió escapar del lugar (Foto: Sectur)

El reloj ya marcaba las 23:00 horas y recordó todos los casos leídos sobre falsos pedidos para robar y secuestrar a los repartidores, motivo suficiente para regresar a su vehículo Tsuru y emprender el viaje de regreso.

Momentos después, su teléfono volvió a parpadear y a modificar la dirección de destino, la cual estaba muy lejos del lugar donde se encontraba, situación que complicó su llegada a tiempo.

Sin embargo no se rindió y llegó con el cliente varias horas después. Le explicó lo sucedido y éste entendió a la perfección, no sin antes mencionarle que fue extraña la tardanza. Al final el pedido se lo cobraron a Marcelo.

Unos meses más tarde contrató a varios carpinteros para arreglar unos closets en su casa. Mientras realizaban las reparaciones, comenzó a platicar con uno de ellos sobre historias de terror, así que su hermano le sugirió contar su extraña anécdota. Luego de esta experiencia, dejó de trabajar como repartidor (Foto: REUTERS/Luisa González)

Cuando terminó, el sujeto no lo vio con buena cara y le preguntó la zona por la que estaba manejando. Marcelo indicó que estuvo en Cholul, un lugar plagado de leyendas que incluyen la de una hacienda abandonada desde hace años, misma que fue visitada por Marcelo.

“Cuando la vi estaba como si nada. La pintura en perfectas condiciones e iluminada con antorchas. Cuando intenté regresar con mi hermano, el camino estaba completamente lleno de plantas. Desde entonces ya no he vuelto a ir y obviamente ya no soy repartidor”, sentenció el tik toker.

Hasta el momento, este video cuenta con más de 864 mil likes, 14 mil comentarios, ha sido compartido más de 27 mil ocasiones y más de 5 millones personas lo han visto. Gracias a su éxito, a partir de ese momento su contenido se ha centrado en contar historias paranormales, igual de tétricas que la vivida por él mismo.