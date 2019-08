Un “descarado”

Juan Villoro se “confiesa” con su público más joven

La verdad es que uno para escribir necesita un poco de descaro y de atrevimiento, confesó Juan Villoro a varias decenas de niños y jóvenes que asistieron ayer a la presentación de dos de sus libros y a tener un diálogo con él, en el Centro Cultural del Sur de esta ciudad.

“Yo no leí mucho de niño”, confesó el autor. Esa es otra razón, dijo, por la que escribe para niños hoy en día, porque “a mí me gustaría haber leído estos libros que ahora escribo o haber leído otros libros que hay muy buenos ahora para niños”. Yo no leía libros para niños, me dieron pocos en la escuela. En mi casa había libros pero mis papás eran universitarios y eran libros muy aburridos para mí, muy serios, relató.

Entonces, la primera vez que en verdad leí un libro por gusto fue cuando estaba en vacaciones entre la secundaria y la preparatoria y tuve la suerte de leer un libro que trata de un muchacho que vivía la misma situación, compartió el escritor.

El libro era “De Perfil” de José Agustín y se ubica en Ciudad de México, en un barrio muy parecido a dónde vivía Villoro (la colonia Del Valle), colonia de clase media. “El muchacho de la novela vive en la colonia Narvarte, que es una colonia casi gemela, es muy cercana. Sus papás se están divorciando, mis papás se habían divorciado. El es aficionado a la música de rock y los deportes, yo también. No le gusta su escuela… en fin hubo una serie de características muy similares a lo que yo había vivido”.

“Entonces yo dije si él logro captar que esa vida que se parece tanto a la mía fuera tan divertida y tan interesante yo puedo hacer que mi vida sea más interesante si la escribo de una manera graciosa, amena, intensa. Entonces eso fue lo que me impulsó a escribir, pero ahí necesitas un poco de descaro porque de pronto te pueda dar miedo, compartió Juan Villoro, en respuesta a una pregunta que le hicieron sobre si tuvo miedo a escribir por primera vez o cómo sacó la inspiración para empezar a escribir sus historias.

Te tienes que arriesgar porque solo así puedes comunicar lo que haces con los demás, dijo.

Después de comentar sus obras “El libro salvaje” y “El profesor Ziper y la fabulosa guitarra eléctrica”, el autor contestó una serie de preguntas sobre las mismas, de niños y jóvenes que abarrotaron la sala de la presentación.

Villoro dijo que los libros son seres vivos y que una farmacia se parece mucho a una biblioteca porque las medicinas se ordenan de forma alfabética y “las medicinas son remedios para malestares físicos y los libros son remedios, para malestares emocionales o espirituales”.

“Los libros nos alivian, los libros nos curan de la misma manera en la que los medicamentos nos curan”.

También dijo que el escritor tiene que ser una persona muy curiosa y debe estar muy interesado por los demás, por las cosas del mundo, y debe leer mucho.

Lo decisivo para un escritor es aportar lo que él tiene dentro, esa voz que todavía no hemos escuchado, esa experiencia del mundo que es distinta, compartió a una petición de consejos, para este oficio.

Villoro también se refirió a las nuevas tecnologías y compartió que ha visto niños que abren un libro infantil y en lugar de pasar la página, hacen un movimiento con el dedo, porque ya están en el horizonte de las máquinas.

Yo creo que el ser humano puede coexistir, puede convivir con estímulos muy diferentes, dijo.

Juan Villoro se refirió también a otro de sus temas predilectos, el fútbol, al VAR (videoarbitraje) como un “invento raro” porque “una de las cosas divertidas del fútbol es que el árbitro se equivoca”. “Esto puede ser terrible porque a veces se equivoca en nuestra contra, pero ese factor humano me parece muy importante”.

“Yo he dicho que en el fútbol hay 22 jugadores que tratan de ser dioses o semidioses y sola hay una persona que trata de ser humano que es el árbitro, porque es el que se puede equivocar y que lo pueden insultar todo el estadio y tiene una milésima de segundo para tomar una decisión y esa posibilidad humana ha engrandecido el fútbol y es mucho más divertido, pero ahora le han puesto este tribunal que es un poco pesado para los aficionado porque primero hay que revisar la jugada”, comentó.

Al final de la actividad, Juan Villoro firmó libros y se tomó fotografías del recuerdo con las personas que se acercaron a saludarlo.— Claudia Sierra Medina

Evento Detalles

Jóvenes y niños tuvieron oportuinidad de diálogar con el escritor Juan Villoro.

Organización

La actividad, como informamos, fue organizada por el Ayuntamiento de Mérida y la asociación Leer por placer como parte del programa de La Caravana de la Lectura.

Invitados

En la actividad estuvieron Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento y Rafael Morcillo López, director de Leer por placer, A.C., a un lado de Juan Villoro, en el escenario.