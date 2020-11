Los planetas estarán en una mágica conjunción que dará la impresión de que es un planeta doble.

MÉXICO.— No todo pinta tan mal este 2020, sobre todo en cuanto a los fenómenos astronómicos que mucha gente disfruta y pese al caótico año que se vive todavía no acaban.

Ahora es el turno de Júpiter y Saturno de ser los protagonistas de una conjunción, es decir de un evento astronómico que no había ocurrido desde la Edad Media.

Este fenómeno natural, permitirá dar la impresión de que es un planeta doble.

Sin embargo, investigadores de la Universidad Rice explican que esta condición es extraña y ocurre al menos cada 20 años. Anteriormente, la conjunción de Júpiter y Saturno tuvo lugar el 4 de marzo de 1226.

Pero en esta ocasión, el fenómeno astronómico en el cielo nocturno será un poco diferente.

Los expertos han dicho que esta visión del “planeta doble” será visible el próximo 21 de diciembre al caer la noche y desde que aparezcan las primeras estrellas.

La conjunción podrá verse con solo mirar el cielo, pero los científicos aconsejan tener un telescopio para ver en plenitud este fenómeno que no había ocurrido desde que Galileo Galilei estaba vivo.

