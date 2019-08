La aportación es efectiva

Destacan la ayuda a las actividades de los misioneros

“Nadie está excluido de ser testigo del amor de Dios”, recordó el padre Ricardo Gómez Fregoso, consejero general de los Misioneros de Guadalupe, durante la misa episcopal de mediodía, ayer, en la Catedral.

“Lo más importante es que llevemos la Buena Nueva a nuestros hogares, que seamos testigos de Jesús: ustedes en sus familias, el Señor Obispo y los padres en la Arquidiócesis, y sus servidores, los Misioneros de Guadalupe, en otras partes del mundo”, indicó.

El arzobispo de Yucatán, monseñor Gustavo Rodríguez Vega, presidió la Eucaristía, que fue concelebrada por los padres Gómez y Justo Ceballos Uc, rector de Catedral, y el diácono Alberto Buenfil Gómez.

El padre Gómez Fregoso fue uno de los sacerdotes y seminaristas de la Misión de Guadalupe que ayer, fecha de la colecta de la congregación en la Arquidiócesis, visitaron tres decenas de iglesias para agradecer el apoyo e invitar a mantenerlo.

La homilía esta vez fue dirigida por el consejero general de los Misioneros, quien recordó que durante 18 años trabajó en Kenia y seis de ellos los pasó en el norte del país, en una parroquia que abarcaba ocho poblados en una superficie de 200 kilómetros cuadrados.

“A través del desierto cada semana tenía que ir a los pueblos. Necesitada un promedio de 20 litros de diésel para una camioneta y un tanque lleno para una motocicleta. ¿Saben cuánto era la colecta dominical de toda mi parroquia? ¿Cuántos miles de dólares se necesitaban para comprar un litro?”.

“Yo necesitaba 20 litros de diésel y la gente me podía ayudar con uno. Eran muy generosos, siempre había frutas, verduras, hasta una gallinita para que comiera bien el padre, pero no tenían dinero”, explica.

“¿Saben quién me regalaba 19 litros cada semana para ir a todos los pueblos? Algunos dicen que Dios. Dios no maneja efectivo. Eran ustedes, nuestros padrinos, nuestras madrinas, que cada semana me mandaban para completar el recorrido”.

“Por eso, gracias por ese granito de arena. Sigan ayudando”, pidió el sacerdote, director de formación de todos los seminarios de la Misión de Guadalupe.

En la misa, el padre Gómez recordó que la congregación tiene 70 años de llevar la Buena Nueva a diferentes países. Subrayó que la aportación que reciben de los fieles de Mérida “llega a las misiones y ayuda a formar capillas, hospitales, escuelas, para evangelizar y para llevar la Buena Nueva”.— Claudia Sierra Medina

Confirmación

En la misa de ayer el Arzobispo confirió el sacramento de la Confirmación a Kevin Aquiles Benítez Pineda, Verónica Paredes Tzab y Omaly Annel Trejo Cervera.

Inscripción

Se repartieron hojas para inscribirse como padrinos de los Misioneros de Guadalupe.