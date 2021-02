La Arquidiócesis, en espera de indicaciones

Aún no se sabe cómo se celebrará la Semana Santa

“Para las celebraciones de la Semana Santa, la indicación es que cada obispo valore qué se puede hacer y qué no en su diócesis; por nuestra parte todavía estamos esperando un poco más para ver (si la situación actual) se mantiene como está o cambia”, expresó el presbítero Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis de Yucatán.

“Hasta ahora se seguirá respetando el 30% de aforo de los templos, a diferencia del año pasado que todo fue en privado, con un grupo muy reducido de personas”, recordó de las celebraciones de Semana Santa de 2020.

El vocero de la Arquidiócesis recordó que los lineamientos publicados con anterioridad únicamente hacían referencia al Miércoles de ceniza, no hablaba acerca de las disposiciones sobre Semana Santa.

“Ahora tenemos un 30% de aforo no sabemos si en las próximas semanas el gobierno anunciará alguna disposición; debemos estar atentos”, agregó. “De alguna manera estamos realizando las cosas en modo extraordinario por pandemia y quizá la Semana Santa entre en esta dinámica”.

Recordó que primero publicará la Santa Sede y luego cada diócesis. “Lo único que hay hasta ahora son las orientaciones de lo que se llama la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos”.

Por el momento, los obispos deben valorar la situación concreta procurando el bien espiritual tanto de los pastores como de los fieles. “A partir de eso hay que considerar que seguimos en pandemia”, apuntó.

Desde el año pasado esta misma Congregación emitió un decreto a través del cual se disponía cómo era la celebración de los sacramentos y éste sigue vigente.

El sacerdote reiteró que la Arquidiócesis de Yucatán está esperando un poco más para ver si todo se mantiene como está, ya que el semáforo actualmente es naranja.

La Arquidiócesis no ha publicado nada, pero se procura que no haya multitudes en las celebraciones, cuida la distancia social y evita los signos que impliquen contacto con la gente.

Las actividades masivas, como el viacrucis, no se realizarán “porque las procesiones no están autorizadas todavía”, recalcó. “Al día de hoy estamos en naranja y con estas disposiciones y no sabemos si cambiará”.

Uno de los criterios que se insistió desde el año pasado son las transmisiones de las celebraciones para que la gente no salga y se cuide.

El sacerdote recordó que la Arquidiócesis está promoviendo el viacrucis en familia y en casa, para lo cual preparó un texto que todos pueden solicitar en las parroquias o enviando un mensaje en la cuenta de Facebook de la Arquidiócesis de Yucatán.— Claudia Sierra Medina

