La Arquidiócesis explica cómo llevar al cabo en casa el miércoles de ceniza

La institución eclesiástica también te enseña cómo hacer tu ceniza en casa para evitar salir y contagiarte de coronavirus.

MÉXICO.— Este 17 de febrero se celebrará el miércoles de ceniza, conforme al calendario litúrgico católico.

El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma y se caracteriza por la imposición de las cenizas que son un recuerdo de que la vida en la tierra es pasajera y que la vida definitiva se encuentra en el Cielo, como señala el portal Catholic.net.

Junto con el Viernes Santo, el miércoles de ceniza es parte del período de ayuno y abstinencia.

La abstinencia, que consiste en no comer carne, es obligatoria a partir de los 14 años mientras que el ayuno debe practicarse de los 18 a los 59 años y consiste en hacer solo una comida fuerte al día.

El miércoles de ceniza durante la pandemia

Aunque el miércoles de ceniza es una fecha importante para la Iglesia Católica, no es obligatorio asistir a misa ni recibir la ceniza, por lo que en caso de no poder hacerlo, los fieles no incurren en ningún tipo de falta.

Para las personas que a pesar de la pandemia decidan acudir a misa, la imposición de la ceniza será de forma diferente.

Esto es lo que necesitas saber sobre, la imposición de la ceniza.#MiercolesDeCeniza pic.twitter.com/SxSnRjZYA0 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) February 16, 2021

Este año, todas las diócesis del país adecuarán sus espacios para que los fieles puedan recibir la ceniza adaptando el rito para realizarlo de forma segura y acorde a lo solicitado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Curia Romana.

Los fieles deberán limpiarse las manos y colocarse el cubrebocas de forma adecuada para que les puedan imponer la ceniza

No obstante, para aquellos fieles que prefieran quedarse en casa por la pandemia del coronavirus, este año podrán ver la Misa de miércoles de ceniza en vivo por Internet a través de las redes sociales de la Arquidiócesis Primada de México.

En punto de las 19:00 (tiempo del centro de México) se guiará a los fieles para hacer la imposición de la ceniza desde la seguridad de su hogar.

¿Cómo realizar mi propia ceniza?

La Arquidiócesis Primada de México compartió un vídeo con diferentes opciones en que los fieles pueden hacerlas desde su casa.

La primera opción es reutilizar las hojas de los misales que no se utilicen. En ellos, los fieles pueden escribir aquello de lo que se arrepienten o por lo que quisieran pedir perdón en la Cuaresma para proseguir a quemar en un frasco los mensajes de arrepentimiento de toda la familia.

Sigue la transmisión especial de la Santa Misa de Miércoles de ceniza y guía para imponer la ceniza en casa. pic.twitter.com/vw9uJjbIwg — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) February 16, 2021

La segunda opción es quemar completamente una palma bendita de años anteriores y que ya no se vaya a reutilizar, asegurándose de recolectar las cenizas para poder hacer uso de ellas durante la Misa del Miércoles de Ceniza.

La tercera opción es quemar hojas o ramitas secas que hayan caído de algún árbol y recolectar las cenizas.