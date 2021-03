La bailarina yucateca Gabriela González Medina, ejemplo de fortaleza

Tener la voluntad de no rendirse, la clave de yucateca

Gabriela González Medina es una bailarina yucateca que ha logrado destacar en su área, es una de esas mujeres que son ejemplo de disciplina, constancia y perseverancia para alcanzar sus metas.

Actualmente es integrante del San Francisco Ballet, una de las compañías más prestigiosas del mundo, que a decir de Gabriela es considerada de las cinco mejores a nivel mundial.

Llegar ahí ha sido para esta bailarina resultado de un arduo trabajo, de mucho esfuerzo y de tener la voluntad y el ímpetu para no rendirse.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo pasado, la bailarina comparte algunos puntos de vista sobre si el ser mujer ha representado un reto adicional para lograr sus objetivos y de algunos aspectos en cuestión de género.

¿Cómo te has abierto paso para destacar en tu área?

Con constancia, cuando estaba en la escuela de ballet (el Centro Estatal de Bellas Artes en Mérida y el Miami City Ballet en Miami, Florida, EE.UU.) no falté ni un día. Ahora como profesional soy aún más disciplinada y estricta conmigo misma.

¿Qué trabas has encontrado para estudiar y desempeñar tu labor?

Estoy agradecida de no haber encontrado trabas, ya que mis padres me apoyaron siempre y tuve suerte de siempre tener beca. Pero si no fuera por las becas, el principal obstáculo hubiera sido el dinero.

¿Has padecido discriminación por ser mujer?

Pues en realidad no me he sentido discriminada por ser mujer, pero si me detengo a pensar sí he observado diferencias en el sistema de cómo se trata a la mujer en relación al hombre, con menos respeto en ocasiones. Lo he observado con compañeros y compañeras de trabajo.

¿Ha sido víctima de abuso por ser mujer?

No, no he sido víctima de abuso.

¿Puedes dar algunas recomendaciones a la mujer y al hombre de hoy para terminar con las prácticas machistas?

Espero que los hombres se sigan educando en cuanto a la igualdad entre sexos y que las mujeres sigan luchando, sigan haciendo ruido y al igual, prepárense.

¿Notas diferencias en la forma en que se trata a la mujer en el lugar donde vives en relación con Yucatán y México? ¿Cuáles serían esas diferencias?

No, bueno... depende. En zonas más rurales o con menos educación veo un poco más de retraso en cuanto a la forma en que se trata a las mujeres. Menos educación, más retraso.

Gabriela González se dedica a la danza de manera profesional desde 2007, y desde hace tres años es integrante del San Francisco Ballet, una de las compañías que siempre ha admirado, a la par con la admiración que tiene por el Royal Ballet de Londres.

La bailarina está viviendo el sueño que la mantiene no solo ocupada sino enfocada en dar su máximo esfuerzo, con una mente abierta, siempre dispuesta a aprender.— Iris Ceballos Alvarado

