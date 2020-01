La catedral celebra a su patrono San Ildefonso.- Foto: Adriana Carrillo Alemán La catedral celebra a su patrono San Ildefonso.- Foto: Adriana Carrillo Alemán La catedral celebra a su patrono San Ildefonso.- Foto: Adriana Carrillo Alemán La catedral celebra a su patrono San Ildefonso.- Foto: Adriana Carrillo Alemán La catedral celebra a su patrono San Ildefonso.- Foto: Adriana Carrillo Alemán ❮ ❯

La Catedral de Mérida celebró hoy a San Ildefonso, su patrono, con celebración solemne que presidió el arzobispo de Yucatán monseñor Gustavo Rodríguez Vega.

No podemos hablar de San Ildefonso de Toledo sin hablar de la Santísima Vírgen porque gran parte de su ministerio y de su enseñanza lo dedicó precisamente a honrar a la Santísima Virgen María y a enseñarnos a todos a honrar como es debido a María y al autor que creo esta obra maravillosa en María, indicó el prelado en la homilía.

Cuando no sabemos apreciar la obra de un escultor o de pintor ciertamente se sienten ofendidos. Al no saber apreciar la obra realizada en María por el Espíritu Santo estamos ofendiendo no a María sino al autor de esta obra maravillosa, de esta mujer maravillosa que es la madre de Jesús, expuso el prelado.

Recordó que San Ildefonso fue un gran pastor y gran obispo de Toledo, un hombre que cimento bien su casa, su construcción, en el contacto de oración.

Con motivo de la fiesta se colocó la imagen del patrono a un costado del altar.

San Ildefonso es también patrono del Seminario Conciliar de Yucatán.

El arzobispo celebró con el presbitero Justo Ceballos Uc, rector de la Catedral y el diácono Alberto Buenfil.

Durante la jornada se mantuvo abierta la puerta principal del centenario templo conocido como del perdón que se abre en celebraciones especiales únicamente.- Claudia Sierra Medina

