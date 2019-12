La ciencia se debe a gente inusual

La inconformidad guía los hallazgos, afirma un Nobel

ESTOCOLMO (EFE).— Peter Ratcliffe, Nobel de Medicina, admite que los científicos son “a veces personas difíciles”, pero es que “la gente razonable no descubre cosas”, sino que esa aptitud queda para “los inconformistas, la gente inusual”.

Ratcliffe (Reino Unido, 1954) recibirá hoy el premio junto a los estadounidenses William Kaelin y Gregg Semenza por hallar el mecanismo con el que las células detectan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno.

Al principio Ratcliffe estudiaba el gen de la eritropoyetina (EPO), una hormona cuyos niveles suben cuando hay déficit de oxígeno, lo que, junto al trabajo de los otros dos investigadores, dio con un mecanismo que abre el camino a estrategias contra la anemia y el cáncer.

El resultado no lo esperaban, de ahí que Ratcliffe considere que hay que ser “imaginativo” para hacerse preguntas y, “casi seguro, la solución no será la que la gente piensa”.

“Es importante no tener prejuicios y pensar de una manera que no esté dirigida por otras personas”.

Se dice convencido de que “la gente razonable no descubre cosas, no va al Polo Norte o al Polo Sur, no cruza desiertos; los que descubren cosas son los inconformistas, la gente inusual”.

El oxígeno es el combustible del metabolismo y debe llegar a todas las células en cantidad exacta: “Lo que hemos descubierto es el mecanismo por el que las células perciben la cantidad de oxígeno y actúan para preservar el equilibrio de oxígeno”.

“Muchas, quizás la mayor parte de las enfermedades humanas se complican por el bajo nivel del oxígeno o una recepción anormal de éste en los tejidos”, advierte.

Oposición

Kosovo y Albania anunciaron un boicot a la ceremonia del Nobel en protesta por el premio de Literatura a Peter Handke.

Perfil

El escritor se opuso a los bombardeos de la OTAN a Serbia en la guerra de Kosovo y habló en 2006 en el funeral del autócrata Slobodan Milosevic.

Síguenos en Google Noticias