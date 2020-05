La clase presencial y la virtual se complementan

Son recursos para que un aprendizaje resulte significativo

Una vez que finalice la contingencia sanitaria habrá que tener cuidado de no declarar la superioridad de la educación virtual sobre la presencial ni lo contrario. Porque, en opinión de la doctora en Educación Verónica Boeta Madera, no sería justo “hacer hoy un análisis de estos sistemas dado que uno y otro se encuentran permeados por una circunstancia llamada pandemia que le está poniendo a la educación virtual una responsabilidad que en otras circunstancias menos complejas quizá no tendría”.

“La educación virtual se nos presenta como el recurso más factible, más operativo para dar respuesta a la necesidad de continuar con un proceso que no estaba pensado para desarrollarse en su totalidad en línea”, dice.

Sin embargo, continúa la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Marista, “cada vez, debido a las grandes posibilidades que da la tecnología y a los avances de los modelos educativos, encontramos menos diferencias entre uno y otro sistema que no puedan ser superadas: una buena sesión en línea con actividades variadas puede ser tan atractiva como una clase presencial, y una clase presencial con una dinámica de aula que involucre a todo el grupo puede ser tan motivante que haga que los alumnos no tengan que mirar su teléfono en toda la sesión”.

En lugar de situarlas en extremos opuestos, a la educación virtual y a la presencial se les podría colocar “en un continuo llamado ‘recursos para el aprendizaje significativo’ en donde podamos encontrar combinaciones de lo que aportan ambas”.

Proceso de colaboración

Entre las enseñanzas que el confinamiento está dejando en este campo está que “la educación debe verse como un proceso colaborativo y de encuentro personal en el que la disposición de alumnos y profesores es la clave para que una clase sea significativa, sea virtual o presencial”.

“Menos rigidez, más flexibilidad, más humildad como profesores para decir ‘no sé cómo abrir esta pantalla’ o ‘cómo compartir este archivo’ hacen que los estudiantes se vean a sí mismos como recursos para la clase, porque pueden orientar al maestro”, afirma. “La clase virtual en tiempos de contingencia es, paradójicamente, una proyección de nuestras fortalezas y áreas de oportunidad como docentes. Permitámonos mostrarnos como aprendices a la par que ellos”.

Condiciones

De las particularidades con que se vive la pandemia en casa depende el nivel de disciplina y compromiso que el estudiante invierte en sus clases en línea. Ésa es la razón por la cual la doctora en Educación considera que, más que exigírselos al alumno, “los profesores tendríamos que poner condiciones para que todos y todas puedan, desde sus circunstancias, seguir el ritmo de la clase”.

“Si tienen su propia computadora, internet, un espacio privado y cómodo para trabajar podrán comprometerse más que alguien que tiene que esperar que la única computadora de su casa se desocupe”.

Ya que en estas semanas los niños y adolescentes pasan todo el día en la casa, algunos papás podrían encontrar conveniente una carga intensa de trabajo académico para mantenerlos ocupados. Esta visión no la comparte la doctora Boeta Madera, porque “presupone que la escuela y la vida son cosas separadas y que la educación escolar es exclusivamente carga académica de contenidos”.

“Es una visión de la educación que traerá incomodidad, desagrado y rechazo ante tareas y trabajos”, advierte.

“Estamos en tiempos excepcionales. ¿Podríamos aprovechar a educar de otra manera? ¿Verdaderamente lo relevante en educación básica sería hacer tareas que en este momento histórico parecen tener poco sentido? ¿Qué tipo de tareas y trabajos son los que podríamos potencializar?”, cuestiona la doctora en Educación.

“En ningún tiempo la educación debe servir para llenarnos de conceptos descontextualizados. Menos ahora. Hacerlo nos revelaría un sistema de educación que parece seguir desligando la vida misma de lo que vale la pena aprender”.— V.B.M.