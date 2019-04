La CND se saca la espinita

La compañía da fe de su talento en el escenario

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La Compañía Nacional de Danza (CND) presentó este fin de semana en el Palacio de Bellas Artes su programa contemporáneo con el que dio muestra de que cuenta con un cuerpo de baile capaz de entregar una función decorosa si se le ofrecen obras de buena factura, que cuenta con intérpretes talentosos, pero también mostró que es vulnerable ante fallidas propuestas coreográficas.

Con la gala contemporánea que se presenta paralelamente al programa clásico, esa intención empezó con el pie izquierdo con la obra “Palladio” de Stanislav Feco, con música de Karl Jenkins, una obra creada para el ballet de Perm en Rusia, en 2009, que si bien permite un lucimiento de extensiones de piernas, es una pieza vacía, desarticulada, ejecutada por bailarines sin pasión.

La segunda obra fue “Ebony Concerto” de Demis Volpi, que ya se había bailado en la compañía el año pasado. Este Concierto de ébano con música de Igor Stravinsky se estrenó en México con la primea bailarina Agustina Galizzi y fue su interpretación la que coloreó con candidez una obra gris, pero ahora, en su reposición los bailarines Isabel García y Alexander Mitiaev, no pudieron salvarla.

La primera parte de la gala cerró con “Casta diva” de Yazmín Barragán y Alan Marín, con música de Bach y de Bellini. La primera parte de la pieza es una propuesta de un diálogo imposible entre la música del siglo XVI y una estética del siglo XXI, entre el barroco y la danza urbana, interpretada por Rodrigo Aryam. El talentoso bailarín conjuga el poder del movimiento clásico con la fuerza de la danza callejera, del hip hop. Todo su cuerpo comunica, se extiende y se contrae, vuela y aterriza. En la segunda parte, la música de la famosa aria de la ópera Norma de Bellini, cobra vida con una entrañable Blanca Ríos, primera bailarina de la compañía a quien se le ha visto poco programada en roles estelares, y con Carlos Claramunt. Un dueto que fluye de manera natural, sin pretensiones, en una simplicidad suave y profunda; el aria es una plegaria a la luna y la danza es un respiro dulce. Los tres van creando en tan sólo 12 minutos imágenes bellas junto con un diseño de iluminación firmado por Rafael Mendoza.

El plato fuerte de este programa es “Por vos muero” de Nacho Duato, quien ha dicho que buscó hacer un homenaje a la danza que se hacía en los siglos XV y XVI en España, cuando la danza era un “reflejo del sentir del pueblo“, no intenta hacer una recreación del movimiento de la época, sino ofrecer su visión de cómo la danza era el vehículo para la transmisión de emociones.La obra se estrenó en 1996 con la Compañía Nacional de Danza de España durante la época más gloriosa en la carrera del creador español, considerado como uno de los mejores coreógrafos en la historia de la danza moderna. Desde entonces la obra se ha presentado en algunos de los mejores teatros del mundo y, pese a que llega a México 23 años después, su estreno generó una gran expectativa, el propio Duato trabajó un par de días con los bailarines mexicanos previo a la función en nuestro país. Los bailarines se adueñan de una obra que tiene muchos acentos en los gestos, en la posición de las manos, que cuenta con un vocabulario a ratos vertiginoso, a ratos tan antiguo como la música renacentista interpretada por Jordi Savall. “Cuanto tengo confieso yo deberos; por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir, y por vos muero”, dice el soneto V del poema de Garcilaso de la Vega, una pena que la grabación con la voz en off de Miguel Bosé tenga serios problemas de dicción y de volumen. Duato dibuja estampas sobre el amor, sobre la femineidad, sobre la alegría, y bailarines como Elisa Ramos, Roberto Rodríguez, Yubal Morales e Iratxe Beorlegui, lucen entregados en el escenario.

