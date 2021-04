María Isabel Cáceres Menéndez (*)

La Iglesia Católica ha sufrido en los últimos tiempos un “tsunami” devastador de escándalos mediáticos. El papa Francisco pide a los sacerdotes “abrazar la Cruz” como una manera de enfrentar “la incomprensión, el rechazo, la persecución” que están atacando con fuerza al clero, los fieles y a la misma Iglesia. El Santo Padre incluido.

Congruencia. Ese es el llamado urgente para todos. Sin ella no tenemos nada ya que “esta es un valor que engrandece a la persona que lo practica, la hace ser mas sobria en sus gustos y actividades, ser moderada en lo que pide. Que ya no exige, sino solamente lo que necesita para llevar una vida digna y en paz”. Es similar a ser coherentes y sinceros.

No existe alguna otra forma de detener la avalancha de distanciamientos, deserciones y críticas (injustificadas muchas), y otras muy ciertas desafortunadamente. Porque con la cruz “no se negocia pues no existe en ella ambigüedad”.

Jesús mismo abrazó su cruz, Francisco “dixit” este Jueves Santo 1o. de abril a un año de la pandemia ante 80 presbíteros de la diócesis de Roma, y que se debe extender a todo el universo católico.

¿Estamos conscientes de la urgencia de hacer vida este vocablo con sus consecuencias en la vida personal? Porque se puede aparentar ser católico practicante..... muchas misas, rosarios, oraciones, discurso religioso.... obras pías incluso, pero... ¿que se guarda realmente en el fondo del corazón de cuya abundancia habla la boca? ¿Que pasa si se juzga, se discrimina, si se habla mal del prójimo? ¿Si la honestidad y la rectitud en todos los actos de la vida brillan por su ausencia?

¿Que podemos decir si alimentamos odios y aplaudimos la violencia? ¿Si es el ego el que manda, el que dirige y quiere dominar todo y a todos? Superficialidad y apariencia de fervores jamás sentidos hondamente ni practicados.

Espuma de cerveza, cáscaras inútiles, falsas apariencias. Mentiras... ficción y engaño. “Satanás se viste de ángel de luz”.

¿Amor en el corazón? ¿Solo eso? Así es. “Nada vale si mi intención más profunda no es el amor al hermano”.

Somos humanos, y como tales, llenos de virtudes y defectos. A veces, mas de los últimos que de los primeros. Y en ocasiones, hay que aceptarlo, ¡es tan difícil amar al prójimo, (próximo)! a pesar de todo, a pesar de todos...

Pero eso es lo que se nos demanda como verdaderos discípulos de Cristo. Declaración sencilla. Virtud difícil, muy cierto, Y sin embargo, ineludible. Imposible de ignorar. “Amaras a Dios con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo”.

Sería bueno poder comenzar con uno mismo. Porque de lo contrario no habrá nada que dar a los demás. Cada vez me convenzo mas de que todas las religiones bien practicadas son maravillosas, y que al final del día, “la mejor religión es un buen corazón”. Todo lo demás es bisutería. Adorna y reluce. Pero no es oro. Finalmente, mostrará el cobre....

Abogada y Escritora maica482003@yahoo.com.mx