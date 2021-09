La Cruz Roja tiene nueva coordinadora

A cargo de Damas Voluntarias está Regina González

La delegación yucateca de la Cruz Roja Mexicana necesita ambulancias nuevas “porque éstas no pueden quedarse tiradas en la carretera, no pueden no tener aire acondicionado ni llantas nuevas”, expuso Michelle Byrne de Rodríguez, consejera nacional y delegada estatal de la institución, en la toma de protesta de la nueva coordinadora local de Damas Voluntarias, Regina Aimé González Ojeda de Becil.

“El costo del mantenimiento de las ambulancias antiguas es muy alto”, añadió ayer en la ceremonia que se realizó en la base Norte de la Cruz Roja de Mérida.

En cuanto a la recaudación de fondos recordó que ya llevaron al cabo numerosas actividades virtuales y tienen una página en la que las personas pueden realizar donaciones.

Comentó que tienen diferentes programas fijos a través de los cuales muchas personas están donando, como al momento de pagar el predial en Mérida.

“Las redes sociales han ayudado muchísimo a la institución a difundir las necesidades en equipos para las ambulancias, llantas, gasolina. En las redes solicitamos muchas cosas, las cubrimos y vivimos al día”, expresó Regina González.

La nueva coordinadora pidió a las personas a tener confianza porque sí les llegan los donativos: “Han sido nuestra salvación”.

Explicó que han hecho convenio con diferentes instituciones como el Tren Maya, con cinco ambulancias trabajando en esa área; el Seguro Social, y con diferentes universidades y médicos.

Expuso que también tienen un proyecto con Nacional Monte de Piedad.

Regina González indicó que tienen 29 ambulancias “en un estado que requiere más”.

“¿Qué más necesitamos? Nuevas ambulancias y vehículos para atender desastres”, agregó.

“La vida útil de las ambulancias de Ticul, Tekax y Tizimín ha terminado. Las ambulancias son costosas, y una cuesta más de 1 millón 200 mil pesos”, mencionó la coordinadora.

Expuso que han podido renovar dos ambulancias por año pero necesitan renovar más al año.

Nueva coordinadora

Michelle Byrne entregó nombramiento y puso un pin distintivo a Regina González a quien le dio las gracias por decir sí a una encomienda que no es tan fácil.

La nueva coordinadora de las Damas Voluntarias expuso que el comité está formado por casi 30 integrantes, la mayoría nuevas que aceptaron la invitación.

El 23 de septiembre tendrán evento a beneficio que será una presentación de joyería de Daniel Espinosa, en un restaurante de La Isla.

Regina expuso que su objetivo y el de las integrantes del comité es ayudar en lo que más se necesita, recaudar lo más que puedan e invitar a todos a que se sumen a la causa.

En el evento se informó que todavía no se pueden efectuar eventos masivos, por lo que no hay permiso para llevar al cabo el baile precarnavalesco de la Cruz Roja, evento importante de recaudación de fondos para la institución.

Sonia Villalpando Lozano, es la coordinadora local saliente de Damas Voluntarias de la Cruz Roja.

En la actividad también estuvieron Antonio Bécil Abimerhi y Regina Aimé Becil González, esposo e hija de la nueva coordinadora local de las Damas Voluntarias.— CLAUDIA SIERRA MEDINA