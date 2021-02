La cultura, imprescindible

Rubén Reyes dice que es una forma de sobrevivencia

La cultura nos abre a la sabiduría y la imaginación. Ahora como nunca es imprescindible para imaginar otro mundo posible y construir juntos una mejor forma de convivir en la paz, expresó Rubén Reyes Ramírez, quien ayer recibió la medalla “Silvio Zavala” a la Cultura y las Artes, en sesión solemne del Cabildo de Mérida.

El investigador, humanista y hombre de letras, señaló que “hoy en Mérida —como en México y el mundo— la cultura cobra un valor imprescindible de sobrevivencia. Son múltiples las razones, pero al menos estas tres responden directamente a nuestro contexto actual:

La cultura vista integralmente –como ciencia, arte y ética– nos afirma en el amor a la vida: hoy cuidarnos es procurar cuidar a todos como a un real nosotros.

La cultura también nos preserva: no sólo del olvido de los referentes históricos y simbólicos que nos han dado sentido de comunidad, sino de la indiferencia ante el espejo de las causas y efectos que la pandemia nos hace mirar con brutal claridad.

La cultura nos abre a la sabiduría y la imaginación.

En suma, nos urge asumir la cultura como expresión de fortaleza espiritual y creatividad que nos permita forjar un gran espacio de encuentro y de diálogo en la libertad”, expresó.

“Mérida será con ello -como dijo una joven alumna de comunicación, un “aquí sin límites, es decir, una sociedad sin muros”.

El recipiendario planteó una reflexión sobre la cultura y la sociedad meridanas, los contrastes que se viven y las formas en las que se experimenta y crean la cultura y tradiciones.

Entre los conceptos que expuso están los siguientes:

Ante la mundialización, la cultura en Mérida a menudo se ha visto a contraluz de dos reflejos engañosos. Tanto en el gobierno como en la sociedad, ha sido reducida a visiones sesgadas frente a un par de alternativas medulares:

Tradición vs. modernidad. Atarse al pasado para no afrontar la incertidumbre o borrar el lastre de la historia para estar livianos ante el porvenir. Y Cultura regional vs. cultura universal. Afincarnos en nuestras ilustres raíces o despersonalizarnos en la diversidad cultural.

Estas posturas excluyentes ignoran que las tradiciones también se inventan y que debemos incluir las sabidurías pretéritas y contemporáneas al servicio del presente y del futuro que deseamos, dijo.

Fue el alcalde Renán Barrera Concha quien hizo entrega de la medalla “Silvio Zavala” y el reconocimiento correspondiente, ante el secretario municipal, Alejandro Ruz Castro y la síndico, Diana Canto Moreno. Los demás regidores participaron en la sesión en línea.

Barrera Concha indicó que con la medalla Mérida reconoce a un hijo suyo que, con su labor y obra humana, ha contribuido en forma sobresaliente a la realización de tareas en el campo de la literatura, el ensayo, la pedagogía y el periodismo.

Resaltó las aportaciones hechas por Rubén Reyes, quien destaca por sus estudios y proyectos sobre el pensamiento y la realidad social, la cultura, la historia, la política, la educación y la literatura en México y Latinoamérica, con un enfoque filosófico y antropológico.

Dijo que son esas características las que con el paso del tiempo y con 479 años llenos de bagaje histórico y cultural, continúan siendo en Mérida las premisas humanas que arropan los cimientos de la identidad, las que mueven a redoblar esfuerzos, las que impulsan a continuar siendo una ciudad creativa, innovadora, capaz de promover el desarrollo igualitario.

Destacó que la cultura y el conocimiento también permiten a las personas trascender las barreras físicas, transportarnos de lo tangible hacia lo intangible, ayudan a reconocer las emociones humanas como un espacio de expresión y desarrollo personal, al crear las condiciones para que Mérida reconozca en sus investigadores, educadores, académicos y sus científicos, sus aportaciones “que nos mueven hacia el bien común”.

Dirigiéndose al recipiendario de la medalla expresó: “esta presea que hoy le entrega Mérida, nos marca el camino en el que todos juntos redescubrimos que el valor de la ciudad no está en sus edificios y construcciones, sino en su propia gente, en la esencia de su legado, en la historia que escribimos a diario en el libro de nuestras vidas y en el que, como autoridades, somos congruentes al refrendar el compromiso de mantener una ciudad siempre humana que inspire el espíritu creativo para ser compartido con todos quienes la habitamos”.

El regidor Jesús Efrén Pérez Ballote tuvo a su cargo la lectura de la semblanza de Rubén Reyes, investigador y profesor en humanidades, literatura y ciencias sociales, y creador literario, especialmente en la poesía y el ensayo. La medalla “Silvio Zavala” a la Cultura y las Artes surge como un reconocimiento a los ciudadanos y ciudadanas que, con su labor o su obra, han contribuido en forma sobresaliente a la realización de las tareas en el campo del arte y cultura en el municipio de Mérida.— Iris Ceballos Alvarado

