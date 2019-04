“La danza no es un negocio”

Solicita un mayor presupuesto en apoyo a la cultura

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La coreógrafa y bailarina Claudia Lavista Blanco es un pilar de la danza contemporánea en México y le da vida a la compañía Delfos Danza; además ha formado a varias generaciones de bailarines.

Su agrupación ha sido beneficiaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en más de una ocasión. Hoy, frente a la discusión del futuro del Fonca, considera necesario que el sistema de becas se transforme a fin de garantizar más apoyos para los artistas con trayectoria y para los jóvenes del país.

Sin embargo llama a realizar una reflexión profunda sobre cómo ha operado el programa, a que haya reconocimiento a las trayectorias y exige, sobre todo, un presupuesto digno para las amplias necesidades de la comunidad.

El 7 de marzo se llevó al cabo el Foro de Consulta entre creadores y el subsecretario de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura, Édgar San Juan, y el entonces coordinador general, Roberto Frías, quienes ofrecieron datos como que en 30 años se han recibido 128 mil solicitudes y “únicamente se han otorgado 22 mil 23 apoyos”.

Las cifras ya fueron descalificadas por la nueva encargada del Fonca, Marina Núñez Bespalova, y el propio San Juan reconoció que no estaba de acuerdo con ese diagnóstico “parcial”.

En redes sociales la discusión también fue intensa, en las mesas de discusión que después se realizaron en Mérida, Monterrey y Ciudad de México, una de las sugerencias constantes fue reducir las veces que un artista o agrupación puede recibir el apoyo y se planteó que los grupos artísticos beneficiados deben ser capaces de ser autogestivos.

En entrevista, asegura que la danza es imposible hablar de autogestión. La razón, argumenta, es que los empresarios no están dispuestos a invertir en una disciplina que padece poca difusión y reconocimiento institucional. Además existen pocos festivales para dar movilidad a las obras fuera de sus lugares de residencia y las funciones no suelen ser bien remuneradas.

La docencia y la colaboración con municipios y alcaldías, dicen, son algunas de sus opciones para sobrevivir. “Tengo 26 años de experiencia y puedo decir con todo el conocimiento que no hay manera de ser autogestivos, la danza no es un negocio. No hay manera, no hay políticas de donación, no podemos vivir de una fundación, como en Estados Unidos”, dice Lavista Blanco.

“Realizamos el trabajo que el Estado no ha hecho” Delfos Danza Contemporánea, fundada por Lavista Blanco y Víctor Manuel Ruiz en 1992, ha recibido el Programa para el Fortalecimiento de las Artes Escénicas “México en escena” en siete ocasiones por su trayectoria y nivel artístico.

La coreógrafa defiende el trabajo de la agrupación; dice que en casi 30 años han ganado premios nacionales e internacionales y mantienen una de las mejores compañías dancísticas del país; con el apoyo del Ayuntamiento de Mazatlán fundaron la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán y desde 2008 dirigen el programa Danza y Conciencia, proyecto que lleva danza a sectores marginales.

“Nuestro proyecto siempre tuvo una visión de largo plazo, de alcance social y pedagógico. Los grupos que hemos obtenido becas hemos realizado el trabajo que el Estado no ha hecho: creamos escuelas, generamos proyectos artísticos, público, hacemos programas sociales. Es un trabajo que nos toca hacer como artistas, pero no podemos solos”, dice Lavista, quien también ha sido beneficiada con el Sistema Nacional de Creadores de Arte.