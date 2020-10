La duquesa de Cambridge se salta una norma de vestuario

Kate Middleton, esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra y duquesa de Cambridge, se caracteriza por su sobriedad al vestir y por ser especialmente cuidadosa con el protocolo de la familia real.

Por eso, en Reino Unido sorprendió que en un reciente compromiso, la duquesa se saltara una habitual norma de vestuario.

El pasado lunes 12 de octubre, Kate Middleton acudió al Museo de Historia Natural de Londres, donde conoció las novedades que va a presentar antes de su apertura. Posteriormente, compartió un vídeo en la cuenta oficial de la familia, y en él se vio que la duquesa iba vestida de negro.

Esta circunstancia es rara, porque tradicionalmente, las mujeres de la familia real inglesa solo visten de negro en funerales y entierros.

Tomorrow. 8PM BST. @NHM_WPY.



As Patron of the Natural History Museum, The Duchess of Cambridge will announce the winner of this year’s Wildlife Photographer of the Year for the competition’s first virtual awards ceremony. Tune in on Tuesday to see this year's spectacular image! pic.twitter.com/VcYRykIOs3