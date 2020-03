La fama de Selena, sin fin

A 25 años de su muerte la reina del Tex Mex sigue cosechando éxitos, como la inclusión de “Ven conmigo”, su segundo álbum de estudio, en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos, entre otros galardones

Como muchas celebridades que brillan desde la infancia, la niñez de Selena no fue de juegos, pero eso no le impidió soñar hasta convertirse no solo en una cantante idolatrada por millones de personas sino en una reina, la reina del Tex Mex.

Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, y desde temprana edad su vida comenzó a encaminarse hacia la música.

Empezó a cantar con sus hermanos en el restaurante que su papá administraba y donde fueron conocidos como “Selena y Los Dinos”. Selena apenas tenía 12 años cuando se estrenó comercialmente.

En 1984, con 13 años de edad, presentó su disco debut, “Mis primeras grabaciones”, punto de partida de una carrera exitosa que solo pudo parar su abrupto asesinato el 31 de marzo de 1995 en la ciudad de Corpus Christi.

Han pasado 25 años desde aquel trágico viernes en que la cantante, a días de cumplir de 24 años, fue asesinada por su fan número uno, Yolanda Saldívar, en el hotel Days Inn.

Yolanda no solo era presidenta del club de su fans, sino también la administradora de las boutiques de la cantante, de donde estaba a punto de ser despedida por malos manejos.

Selena, según relató su esposo Chris Pérez, había ido al hotel donde se hospedada Yolanda para acompañarla al doctor porque supuestamente había sido violada lo que a final de cuentas no fue cierto.

De regreso a la habitación 158 del hotel, Selena y Yolanda empezaron a discutir y cuando la discusión subió de tono, la cantante despidió a Yolanda, quien no tomó bien la noticia del cese, pues cogió un arma y le disparó a la artista, quien huyó hacia la recepción donde pudo decir: “Yolanda Saldívar, habitación 158”, antes de desmayarse por la pérdida de sangre.

Selena fue traslada al hospital Corpus Christi Memorial donde murió por la bala que recibió en el hombro derecho, alcanzando su pulmón y una arteria.

Mientras tanto, las inmediaciones del hotel se llenaron de policías, pues Yolanda Saldívar se resguardó en su camioneta durante horas amenazando con suicidarse, hasta que fue capturada.

En el juicio, la mujer fue sentenciada a cadena perpetua en la unidad de mujeres de Mountain View, Texas. En 2014 intentó apelar la sentencia, pero fue rechazada; en 2025 podría solicitar la libertad condicional.

Selena fue sepultada en un ataúd negro rodeado de rosas blancas. Miles de seguidores lloraron la pérdida. Selena había muerto, pero había nacido una leyenda que no deja de recibir reconocimientos y homenajes.

Apenas el pasado jueves, su segundo álbum de estudio, “Ven conmigo”, se incluyó en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos. Ese reconocimiento se sumó a los tantos que recibió en vida, entre los que destacan el Grammy que obtuvo en 1993 a Mejor álbum regional mexicano por su disco “Selena Live!” La cantante también optó al mismo premio, aunque no ganó, en 1995 y 1998.

En 1994, ganó cuatro premios en el Billboard Latin Music Award como Artista del año, Álbum regional mexicano del año (“Amor Prohibido”), Canción regional mexicana del año (“Amor prohibido”) y Video musical del año (“No me queda más”). En 1996, a un año de su muerte, ganó otros cuatro galardones.

Entre 1992 y 1996 ganó 11 premios Lo Nuestro, y entre 1985 y 1996 arrasó en los premios Tejano Music Award que también la reconoció de manera póstuma en 1996, 1997, 2001 y 2010. En total, ha sido nominada a 229 premios y ganado 170 de ellos.

Su éxito se remonta desde el lanzamiento de su primer álbum “Mis primeras grabaciones” en 1984, al que le siguieron “Selena” (1989), “Ven conmigo” (1990), “Entre a mi mundo” (1992), “Quiero” (1993), “Live” (1993) y “Amor prohíbo” (1994), del que se desprendieron canciones como “Bidi Bidi Bom Bom”, “No me queda más” y “Amor Prohibido”. En 1995 lanzó “Dreaming Of You” con el cual vendió más de dos millones de copias; fue en febrero de ese año cuando ofreció su último concierto en vivo, concentrando a 67,000 personas en el Astrodome de Houston.

Otro concierto considerado icónico es el que ofreció en México en 1991, en el marco del Acapulco Fest, que conducía Raúl Velasco.

Además de cantar, Selena también pudo probar suerte como actriz. En 1994 tuvo una breve participación en la telenovela “Dos mujeres un camino” del productor Emilio Larrosa, y en 1995 hizo un cameo en la cinta “Don Juan” de Marco que protagonizaron Johnny Deep y Marlos Brandon.

Y si bien no pudo continuar con su carrera de actriz, su vida fue llevada a la pantalla en 1997 con Jennifer López como protagonista. También ha inspirado dos series: “El secreto de Selena” (2018) con Maya Zapata en el papel de la cantante, y “Selena: La serie” (2019), producción de Netflix en la que Christian Serratos da vida a la reina del Tex Mex.

Al momento de morir, la fortuna de Selena se calculó en 5 millones de dólares. Actualmente, el sitio The Richest, especializado en celebridades, estima una fortuna de 25 millones de dólares. Y es su padre, Abraham Quintanilla, quien posee todos los derechos sobre las canciones, nombre e imagen de la cantante, quien hasta el día de hoy sigue cosechando reconocimientos.— Iván Canul Ek

“La meta no es vivir parasiempre, sino crear algo que sea eterno”

Selena Quintanilla

Cantante

