La familia está más unida

Permanecer en casa crea una nueva dinámica

Una de las consecuencias de la cuarentena para prevenir la propagación del Covid-19 es una mayor convivencia entre los integrantes de la familia en el hogar. Es un hecho inédito que ahora padres, hijos y abuelos están pasando más tiempo juntos lo que está abriendo puentes de comunicación más estrechos como pocas veces da oportunidad la vida cotidiana, nuevas formas de convivencia, experimentar cosas nuevas, descubrir talentos y habilidades o simplemente hacer más llevaderas las horas.

Al estar en casa no se distinguen días, cualquier día de la semana puede ser como un domingo, hacer lo menos estresante este momento es algo que requiere la colaboración de todos: las ideas no están de más, cualquier sugerencia es buena para tomar en cuenta, así habrá momentos en que todos pueden jugar, conversar, disfrutar de una película, pero igual habrá momentos para hacer labores de limpieza, colaborar en la cocina, hacer esa limpieza de primavera a los estantes, armarios y la bodega, para pintar la habitación, arreglar la puerta que rechina o no cierra del todo bien, cambiar esa lámpara que constantemente falla...

Algunas familias comparten con el Diario cómo han llevado este cuarentena:

“Este tiempo nos ha dado muchos aprendizajes como familia: lo que podemos ser capaces de lograr con mente positiva y mucha creatividad”, comenta Francia Triay, maestra, madre de familia con dos hijos, casada con Roger.

“Nos ha demandado tener que adaptarnos a muchas situaciones como no poder abrazar a los abuelos, pero también nos ha hecho preocuparnos y ocuparnos más de ellos. Estos días he ido compartiendo en mi Facebook los aprendizajes que día a día he adquirido en este momento de mucha introspección, y es que cuando tienes hijos pequeños, este tiempo es escaso, pero creo que los principales han sido: Cuando queremos ir muy deprisa, nos enfermamos; cuando el mundo va muy deprisa, igual se enferma y estábamos enfermos de indiferencia.

Algunos de los consejos que comparte son:

1.— Procura y cuida a los mayores.

2.— Ama, escucha y convive con tu familia.

3.— Limpia y cuida tu hogar y tu cuerpo.

4.— Date tiempo de mirar al cielo.

5.— Valora cada una de las cosas que tienes.

6.— Mantén el contacto con aquellas personas que amas y que hace mucho no ves.

“En casa implementamos rutinas: mi hijo mayor tiene clases virtuales con sus profesores que no han dejado de apoyarlos a distancia (un aplauso para ellos) y sabe que debe despertarse, lavarse la cara y vestirse bien para ellas.

“Los adultos improvisamos una oficina en la recámara con todo lo necesario para trabajar a distancia y con letreros para que los pequeños entiendan cuando mamá y papá están en junta.

“Hemos tratado de disfrutar este momento que la vida nos está regalando para construir experiencias con nuestros hijos. Aquí se cocina en familia, hay noche de juegos de mesa, próximamente haremos nuestro huerto porque hemos entendido la necesidad de producir nuestro alimento, no dejamos de hacerle saber a quienes amamos que los tenemos presentes en fechas especiales, como el cumpleaños de mis esposo en donde nos pusimos mascarillas y lo ambientamos para la ocasión; hay videollamadas telefónicas a los abuelos de manera diaria y les mandamos las compras del supermercado para que no salgan”.

“Creo firmemente que todo reto, trae consigo muchas oportunidades, pero todo depende de los lentes que usemos para ver nuestra realidad”.

Disfruta la cuarentena

“Personalmente a mí me ha caído bien la cuarentena. Un descanso necesario y obligatorio. Yo, como maestra, debo seguir al pie de la letra las indicaciones del gobierno”, dice Beatriz Ceballos, maestra en Québec, Canadá desde hace 17 años.

“Para darte una idea de mi vida aquí en Canadá: en el día estoy en la escuela y en la tarde en un restaurante como gerente; trabajo de 6 a.m. a 11 p.m. incluyendo los fines de semana. Nunca había tiempo de estar y disfrutar de mis hijas y mi casa”.

“El pasado 12 de marzo el gobierno federal ordenó el cierre de las escuelas por 2 semanas para evitar el contacto con las personas y poder disminuir y retardar el contagio del Covid-19. Al mismo tiempo el restaurante decidió cerrar sus puertas. Imagínate el cambio drástico que tuvo mi rutina diaria. Los primeros días no sabía que hacer, despertaba a la misma hora como cuando iba a la escuela”.

“ La cuarentena ha sido una experiencia diferente pero muy enriquecedora a nivel familiar, mental y espiritual. Tiempo para reflexionar y valorar lo importante qué es la salud y la libertad”.

“Este tiempo me ha permitido convivir más con mis hijas, hacer ciertas actividades que con el trabajo no me era posible realizar; hemos descubierto talentos que no pensamos que teníamos.

“Actualmente estamos pintando la casa, cocinamos, bailamos, hacemos ejercicios para mantenernos en forma, comemos en familia, nos permitimos levantarnos tarde porque a veces vemos programas de televisión hasta muy noche; también tenemos comunicación con nuestros amigos y familiares con las redes sociales.

“Puedo definir mi cuarentena como una segunda oportunidad que Dios me dio para reencontrarme con mi familia y mis amigos para fortalecer los lazos que nos unen; valorar la salud que tenemos y reflexionar en lo que podemos hacer después de que pase esta situación: la vida es una y debemos vivirla de la mejor manera”.

Bellos recuerdos

En el caso de la maestra Martha Martín, desde el inicio de la cuarentena acompaña a su padre, Diego Martín, un hombre mayor, con quien platica por largas horas recordando anécdotas de su juventud, el amor a su difunta esposa Inés del Socorro, su boda y los momentos felices. Platicar con su papá es una forma de alejar de su mente de la idea de estar encerrados en casa.

Como no hay clases, el día le parece extraño a Martha, siente que duerme un poco más, le preocupa el hecho de no poder salir a hacer ejercicio, pero una cosa por otra: la experiencia de poder estar más tiempo con su papá y auxiliarlo en la contingencia es una gran alegría.

Para Minelia Presuel, una empleada, “la dinámica si ha sido muy complicada porque tengo que trabajar y los niños se quedan con su papá, que también debe trabajar por algunos días.

“Nos sentimos afortunados de tener una casa que tiene un pequeño jardín, lo que ha evitado volvernos locos. Hemos tratado de que tomen el encierro de forma positiva y de no hablar tanto del Covid-19 frente a los niños porque nos dimos cuenta que se ponían nerviosos, en especial el más pequeño, que empezó a decir que no quería enfermarse del coronavirus.

“Hemos tratado de que jueguen y naden casi todos los días. Las maestras mandan tareas a través de la plataforma y poco a poco la van haciendo; en estos días es complicado tener la disciplina de la escuela.

“Mi hijo mayor tiene clases de Tae Kwon Do y de música en línea, ya hicimos videollamadas con la familia y amigos para estar en comunicación y poder vernos aunque sea de forma remota.

“Para mí ha sido muy difícil esta dinámica, pues salir a trabajar me implica redoblar esfuerzos de higiene. Estar lavándome las manos cada cinco minutos, llegar a casa y no tocar a mis hijos hasta no haberme bañado. Anímicamente me afecta no poder estar con mi mamá que está en su casa y a quien, por su salud, preferimos que se quedara resguardada”.

Por último, Bella González platica que en este tiempo ha “disfrutado de películas en familia, decidimos apoyar a mi sobrina para hacer cambios a su recámara, pues como buena muchacha pensó que era el momento de cambiar su cuarto de niña a adolescente. Decidimos apoyarla y nos dio gusto que ella quisiera pintarlo sola”.— Emanuel Rincón Becerra

