La fe continúa en expansión

Bendicen la obra de la capilla de San Juan Pablo II

Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, secretario de los Seminarios para la Sagrada Congregación del Clero, bendijo ayer la primera etapa de lo que será la capilla de San Juan II donde ahora se encuentra la sede de la parroquia de San José Sánchez del Río, en el fraccionamiento Las Américas.

En su homilía, el arzobispo nacido en Yucatán dijo a los fieles que la luz siempre debe prevalecer, a pesar de la oscuridad del mundo. “Hay mucha oscuridad, pero cada uno puede conectarse con la luz que es Jesucristo y de ahí con otros hermanos y hacer un equipo de luz”, indicó.

Afirmó que donde hay tinieblas se puede encender una luz con nuestra vida y testimonio. También resaltó que la unión de luces es lo que hace a Yucatán un lugar especial en México, capaz de iluminar a la patria.

En relación con las enseñanzas que dejan los Sabios del Oriente, de los que ayer se conmemoró su fiesta, señaló que uno de ellos es el caminar. “Cuando se camina uno llega a encontrarse con Jesús. Y cuando eso pasa no le pedimos nada. Solo lo adoramos y comenzamos a darnos”, subrayó.

Añadió que de los Reyes Magos se aprende asimismo a ofrecer un tiempo de incienso, es decir, de oración. “Hay que orar todos los días. ‘Quemar’ cierto tiempo para orar. Meditar la Palabra. No digas que eres cristiano si no oras”, advirtió.

Recordó que la mirra representa a la humanidad, con la cual el cristiano debe ser solidario. Hay que “ayudar a alguien en situaciones difíciles, de dolor, con el consejo. Nadie puede ser cristiano solo con ideas o planes, hay que tocar a la humanidad de Cristo”, manifestó.

Monseñor Patrón Wong agregó que cuando una persona se encuentra con Jesús la experiencia no se queda ahí. “Regresa. Y lo hace por otro camino, con otra mentalidad, actitud y sentimiento. Si no hay un cambio completo no hay encuentro”.

Por su parte, el padre párroco Patricio Sarlat Flores recordó que recibió la comunidad hace un año y medio, cuando buena parte de las instalaciones ya estaban hechas y otra aún se encontraba en obra negra.

Inversión

Hasta ahora se han invertido en la construcción 700 mil pesos, provenientes de aportaciones de fieles, realización de rifas, donativos y la recaudación de un patronato.

Precisó que la capilla de San Juan Pablo II ocupará el espacio que ahora funciona como sede parroquial. Ya se cuenta con dos salones equipados, igual número de baños públicos, oficina, sacristía, bodega y cocina.

El nuevo edificio de la sede parroquial comenzaría a construirse próximamente en un terreno cuya cesión se gestiona en la actualidad ante el Ayuntamiento.— Abraham Bote Tun