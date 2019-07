La felicidad la mantiene sana

Celebra María del Carmen Mengual 101 años de vida

Para María del Carmen Mengual Cambranes, quien el pasado martes cumplió 101 años de vida, el único secreto para vivir tanto es ser feliz.

Ella misma se dice sorprendida por no enfermarse, para lo cual no hay secreto: “uno nace de por sí sano; nunca me he enfermado ni de chica ni de grande”.

La buena salud de Carmen Mengual, quien nació en Campeche el 16 de julio de 1918 supone, se debe a que de niña comió mucho pescado. Lo comía de mil maneras: frito, en caldo, asado…

“Mi papá era pescador y en la casa nunca hacía falta el pescado”, cuenta la centenaria, a quien ahora también le gusta mucho el frijol con puerco.

Vivió en Campeche hasta los nueve años de edad, pues luego su familia se tuvo que mudar a Mérida cuando a su padre lo nombraron encargado del Centro Campechano en la capital yucateca. “De allí, ya no volví a Campeche”, señala.

En ese entonces, Mérida era muy tranquila. “En las calles jugaba con mis hermanos Concha, Olga, Joaquín y Candelaria”.

En esta ciudad conoció a Elio Estrella Pantoja, con quien luego se casó en la iglesia de Santiago. Más adelante llegaron sus hijos: Elio, Miguel y Silvia.

Para ella, la vida siempre ha sido muy bonita. “Nunca me he enfermado de gravedad, nunca, nunca; siempre he sido muy sana”.

Cuando se le pregunta qué hay que hacer para ser feliz, la centenaria no duda en señalar que “hay que vivir con una persona que te quiera, que te atienda, que estés sano… ah, y que tengas dinero porque si no hay dinero no hay felicidad, pues tienes muchas necesidades”.

En cuanto a qué les recomendaría a los jóvenes de hoy, doña Carmita dice que vivan y sean felices. “Hoy veo como más ligera la juventud, de antes no, tal vez no nos dábamos cuenta, pero había más respeto”.

Ayer, tuvo su fiesta de 101 años rodeada de amigos y compañeros con quienes regularmente convive en la fundación La Felicidad Comienza, que dirige Roberto Rafael Pinto Ontiveros.— Iván Canul Ek