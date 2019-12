La FIL le prohíbe entrada a joven por llevar pañuelo verde

GUADALAJARA.— A través de redes sociales una joven realizó una denuncia contra la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), pues se le negaba la entrada debido a que portaba un pañuelo verde.

Cabe destacar que la Feria años tras año recibe a múltiples personas que tienen diversas creencias, e incluso esto que sucedió es algo que va en contra de los ideales de la feria.

Como saben ayer empezó la FIL Guadalajara, hoy a la hora de ingresar me quite la mochila para que la revisarán (como lo hacen con todas las personas) y las personas que me conocen saben que siempre traigo un pañuelo verde amarrado en mi mochila, pues nunca me revisaron pic.twitter.com/IBn7pUlWmv