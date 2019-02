La FIL Minería, sin filas

Pocas visitas en el primer domingo de la feria librera

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Sea porque fue el primer fin de semana o porque la tarde era nublada o estaban todos en casa siguiendo la ceremonia de los premios Óscar, el asunto es que la jornada de ayer de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería no tenía en las taquillas largas filas de gente que quisiera entrar ni había en el interior tumultos por los pasillos y los salones del recinto.

Y no es que no hubiera razones para acudir a la feria, que este año celebra cuatro décadas de vida. Tampoco faltan opciones, pues se han programado más de 1,300 actividades. Pero la realidad fue que, contrario a lo acostumbrado, la tarde del primer domingo de la feria no lució llena de gente.

Sin embargo, los eventos se llevaron al cabo. Eduardo Matos Moctezuma sí fue capaz de casi llenar el salón de la Academia de Ingeniería con visitantes que acudieron a escucharlo hablar de sus tres libros recientes: “Voces de barro”, “Voces de piedra” y “Mentiras y verdades en la arqueología”.

Matos Moctezuma dijo que la idea de “Mentiras y verdades en la arqueología mexicana” (INAH/Raíces) fue seleccionar 42 textos que ha publicado en la revista “Arqueología Mexicana” para desmitificar partes de nuestra historia que en realidad nunca ocurrieron o sus hechos se tergiversaron. “La intención era mostrar que se nos da como verdad una mentira y al paso del tiempo va cobrando realidad cuando no la tiene; quería desmitificar eso que creemos que son verdades en la arqueología y que en el fondo no lo son”, dijo. Acompañado de Adriana Konzevik, coordinadora nacional del INAH, Matos Moctezuma aseguró que los otros dos libros, que en realizad son fascículos, nacieron en 2017 a partir de la inauguración de la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma en la Universidad de Harvard. “Se me ocurrió hacer una exposición muy selecta, pequeña, de piezas de barro, nueve nada más, seleccionadas por mí. Quería hacer una breve introducción, una foto magnífica de cada una de las piezas con pequeños textos”.

Por su parte, Luis Jorge Boone participó en la jornada acompañado de sus colegas Emiliano Monge y Fernanda Melchor, y su editor Ramón Córdova.

Presentó su más reciente novela “Toda la soledad del centro de la tierra”, celebrada por los participantes. El editor señaló que era la primera vez que trabajaba con una obra con palabras que no conocía porque no existen, pues las creó Boone, e invitó al lector a buscar el significado de “farafara”.